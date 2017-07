Podpisali pogodbo za prenovo infrastrukture v poslovni coni Majer

6.7.2017 | 18:15

Črnomelj - Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za gradnjo in nadzor pri prenovi ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer.

Kot so danes sporočili s črnomaljske občine, so na razpisu za prenovo infrastrukture v omenjeni coni izbrali podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o. Črnomelj. Vrednost pogodbenih del znaša slabih 395.000 evrov (z davkom). Nadzor bo izvajalo črnomaljsko podjetje Ambiens projektiranje in inženiring, za kar bo občina odštela okoli 9.400 evrov.

Prenova obsega rekonstrukcijo cest, vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, v dolžini 569 metrov, preplastitev 575 metrov ceste, preplastitev ceste in parkirišča na severni strani objekta EKI v dolžini 59 metrov, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2 ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Po lanskem sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo projekt v višini 75 odst. namenskih sredstev za upravičene stroške naložbe zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj in 25 odst. MGRT iz državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije, skupno z neupravičenim delom stroškov oz. davkom, pa bo prispevala občina.

M. M., foto: Občina Črnomelj