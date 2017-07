Gašper Katrašnik najboljši med mladimi

6.7.2017 | 13:25

Gašper Katrašnik upa, ...

... da bo oranžno majico čim dlje obdržal. (Vir fotografije: KK Adria Mobil)

Novo mesto - V Romuniji se je z 2,2 km dolgim uvodnim prologom po ulicah Sibiua začela kolesarska dirka Sibiu Cycling Tour. Dvojno zmago sta dosegla kolesarja Andronija, in sicer Andrea Palini in Luca Pacioni. Najboljši Adriin kolesar je bil Gašper Katrašnik na 12. mestu, je sporočil Srečko Glivar.

Adria Mobil tako po njegovem poročanju uspešno pričenja Sibiu Cycling Tour, saj je Katrašnik oblekel majico za najboljšega mladega kolesarja. Po uvodnem, tehnično zahtevnem prologu je dejal: »Danes sem se dobro počutil že pred prologom, saj sem imel dobre noge. S tehnično izvedbo vožnje pa nisem preveč zadovoljen. Mislim, da sem v nekaj ovinkih pustil kar nekaj dragocenih sekund. Na progo se je prvi podal Grega Gazvoda, ki nam je predal pomembne podatke s proge. Ko pa gre zares in je srčni utrip čez 180, vse skupaj hitro postane bolj improvizacija kot pa vožnja, načrtovana na ogledu. Vesel sem za osvojeno oranžno majico za najboljšega kolesarja do 23 let, ki jo bom poskušal obdržati čim dlje, hkrati pa si želim poseči po še višjih uvrstitvah v naslednjih etapah«.

Rezultati dirke

M. M.