Krka z novima nadzornikoma in višjo dividendo cilja na kitajsko tržišče

6.7.2017 | 16:00

Prvi mož novomeške Krke Jože Colarič je bil po skupščini zadovoljen. (Foto: M. Ž.)

Jože Mermal

Predsednik uprave Modre zavarovalnice Borut Jamnik (levo) je eden od dveh novih nadzornikov Krke.

Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD)

Otočec - Skupščina delničarjev Krke je danes za nova nadzornika družbe imenovala prvega moža Modre zavarovalnice Boruta Jamnika in Nemca Hans-Helmuta Fabryja, med drugim nekdanjega prvega moža nemške enote Sandoza, s skupščine poročajo Finance in Društvo MDS. Skupščina je potrdila tudi predlog vodstva Krke o dividendah v višini 2,75 evra bruto na delnico.

Jamnik, med drugim nekdanji prvi mož Kapitalske družbe, bivši prvi nadzornik Telekoma Slovenija in nasploh ena najbolj znanih oseb na področju korporativnega upravljanja v Sloveniji, bo na predlog Modre zavarovalnice nadomestil Simono Razvornik Škofič, ki je ta teden iz osebnih razlogov odstopila iz nadzornega sveta.

Nemec Fabry je v preteklosti deloval tako v okviru kozmetičnega velikana L'Oreal kot farmacevtskega koncerna Novartis. Med drugim je bil med 2007 in 2014 tudi prvi mož nemške podružnice Novartisove generične veje Sandoz. Del Sandoza je tudi ljubljanski Lek. Trenutno sicer deluje kot samostojni svetovalec.

Fabry bo na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) v nadzornem svetu nadomestil nekdanjo članico uprave Anjo Strojin Štampar, ki jo je skupščina danes na predlog upravljavca državnih naložb odpoklicala kot nadzornico.

Na Fabryjevo izvolitev je izpodbojno tožbo na skupščini napovedal predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič, ki je izpostavil predvsem Nemčevo delovanje v okviru Sandoza kot Krkinega tekmeca.

Glede uporabe bilančnega dobička je skupščina, na kateri je bilo prisotnega 55,3 odstotka kapitala z glasovalno pravico, potrdila predlog vodstva novomeškega farmacevta, da družba od 142,7 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni 88,7 milijona evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico.

Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je sicer vložilo nasprotni predlog, da Krka za dividende nameni 112,9 milijona evrov oz. 3,50 evra bruto na delnico, a z njim ni uspelo. Lani je novomeški farmacevt izplačal 2,65 evra dividende na delnico.

Delničarji so podelili tudi razrešnico upravi pod vodstvom Jožeta Colariča in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Jože Mermal, sicer prvi mož družbe BTC. Potrdili so tudi ponovno pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, za revizorja za letos pa so imenovali družbo Ernst & Young Revizija, je navedla STA.

Uprava družbe je na skupščini predstavila tudi oceno poslovanja v prvem polletju 2017 in poročala o prevzemnem projektu na Kitajskem, o čemer si lahko podrobneje preberete v priponki. Nadzorni svet bo sicer dokončne rezultate za prvo polletje 2017 obravnaval na seji, ki bo 26. julija, objavljeni pa bodo dan za tem.

M. M., Foto: M. Ž.

Galerija