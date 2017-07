Poškodovanega kolesarja s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor

6.7.2017 | 19:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z ReCO Brežice poročajo, da je danes okoli 13.40 v naselju Osredek pri Hubajnici padel kolesar. Posredovali so sevniški reševalci in helikopter Slovenske policije z dežurno ekipo HNMP Maribor, ki so iz naselja Mala Hubajnica poškodovanega kolesarja prepeljali v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem in mesto pristanka požarno zavarovali, obveščene so bile pristojne službe.

Z novomeškega centra pa so zapisali, da so ponoči ob 3.30 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,0 v bližini Novega mesta, 60 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Potres so čutili posamezni prebivalci Otočca in Lutrškega sela.

Nekaj pred 16. uro je v kraju Šahovec (občina Trebnje) med samim baliranjem zagorela bala sena. Gasilci PGD Dobrnič so požar pogasili.

M. M.