Nagrajenec Andrej Hočevar, priznanje Ivanu Tramtetu in govedorejcem

7.7.2017 | 08:20

Letošnji občinski nagrajenci (od desne proti levi): Ivan Tramte, Ivan Povšič, predsednik Govedorejskega društva Škocjan in Andrej Hočevar so nazdravili z županom Jožetom Kaplerjem (prvi na levi), seveda s cvičkom!

Škocjan - Knobleharjevo 2017 se je s sredino Knobleharjevo akademijo, na kateri je bil govornik prof. emer. dr. Janez Juhant, za kulturni program pa je poskrbel ekumenski zbor Beograjske nadškofije, in včerajšnjo slavnostno sejo občinskega sveta v Metelkovem domu končalo.

Osrednji dogodek seje je bila podelitev občinskih priznanj. Kot je odločil občinski svet, so letos občinsko nagrado podelili Andreju Hočevarju, priznanje pa sta prejela Ivan Tramte iz Škocjana, ter Govedorejsko društvo Škocjan ob 25-letnici obstoja.

Andrej Hočevar prejema občinsko nagrado.

Andrej Hočevar, ki sta ga za nagrado predlagala KS Bučka ter Gasilsko poveljstvo Občine Škocjan, je neumoren gasilec iz vrst PGD Bučka, ki ima največ zaslug za gasilski poligon z atletsko stezo, ki nastaja na zemljišču društva. Hočevar je za objekt žrtvoval nešteto prostovoljnih ur dela, svoje stroje, skratka skoraj leto dni se že razdaja za dobro društva, kraja in škocjanske občine.

Ekumenski pevski zbor beograjske nadškofije je navdušil Škocjančane.

Občinsko priznanje je letos na pobudo Jožeta Mikuša prejel gasilec Ivan Tramte iz Škocjana, član PGD Škocjan. Gasilec je od mladih nog, gasilstvo je postalo njegov način življenja. Je poklicni in prostovoljni gasilec, ki svoje znanje razdaja mlajšim. Že 30 let je član upravnega odbora PGD Škocjan, v zadnjem času namestnik poveljnika. Vse, česar se loti, naredi vestno in odgovorno. Ivan Tramte je tudi uspešen vinogradnik in gospodar potomke najstarejše trte v Škocjanu, aktiven je v turističnem društvu, skupaj z ženo Marjeto orjeta ledino na področju zidaniškega turizma v domači občini. Dejaven je tudi v župniji, sodeluje pri obnovi cerkvenih objektov.

Gorjanski spev vse večkrat popestri dogodke v škocjanski občini.

Govedorejsko društvo Škocjan je občinsko priznanje prejelo ob 25-letnici delovanja in sicer na pobudo Jožeta Kaplerja in Martine Božič. Društvo, ki združuje domače govedorejce in jim pomaga z izobraževanji, tečaji, s sodelovanjem z drugimi institucijami s kmetijskega področja, se trudi, da bi bili govedorejci, ki jih je zdaj preko sto, povezani. V društvu je nekaj članov tudi iz sosednjih občin. Uspešno jih vodi Ivan Povšič.

Vse obrazložitve za nagrajence je zapisala Martina Božič.

Občini listina DIS

"Škocjan je navdih," je dejal beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar, častni občan občine Škocjan.

Ivica Žnidaršič, častna občanka Občine Škocjan.

Nagrajenci so bili deležni mnogih čestitk, seveda v prvi vrsti od župana Jožeta Kaplerja, ki se jim je zahvalil za trud in prosti čas, ki ga žrtvujejo za skupnost. V nagovoru je predstavil dosedanje dosežke občine ter se ozrl tudi v prihodnost. Pohvalnih besed o nagrajencih in o občini, ki se razvija in napreduje ter postaja zanimiva tudi za mlade, da ostajajo na podeželju, je bil škocjanski rojak, častni občan Občine Škocjan, beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. Dejal je, da je vesel, kadar je med rojaki, županu Jožetu Kaplerju pa je poklonil knjigo Zgodovina slovenskih umetnikov v Beogradu.

Na slavnostni seji je bila še ena častna občanka škocjanske občine, to je Ivica Žnidaršič, po rodu z Bučke, neutrudna borka za pravice izgnancev. Občini se z listino o 25-letnici delovanja Društva izgnancev Slovenije (DIS) zahvalila za pomoč in podporo, ki so je bili deležni vsa leta. Poudarila je, da je bila prav na Bučku ustanovljena prva krajevna organizacija DIS, da so se tu vsa leta lahko zbirali.

V imenu gostov, med katerimi je bilo veliko županov in podžupanov sosednjih občin, je Občini Škocjan ob Knobleharjevem čestital sevniški župan Srečko Ocvirk.

Slavnostno sejo, ki sta jo vodila Matej Krmc in Branka Petkovšek, je obogatil lep kulturni program. Nastopili so: škocjanski rogisti, pevska skupina Gorjanski spev, Ekumenski moški pevski zbor beograjske nadškofije, učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto: Neža Strašek ob klavirski spremljavi prof. Petre Slak, trio deklet Martinčič in Aleks Franko.

Besedilo in foto: L. Markelj

