Pet diamantnih maturantov na srednji zdravstveni in kemijski šoli

7.7.2017

Diamantne maturantke (od leve): Tjaša Ulčnik, Neja Knez, Kristina Jeralič in Tina Papež, manjka pa Urša Skube.

Novo mesto - Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto smo v sredo, 5. julija, uspešno zaključili spomladanski rok poklicne mature. Poklicno maturo je opravilo 230 dijakov in si pridobilo poklice srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik, kemijski tehnik/tehnica, farmacevtski tehnik/tehnica in kozmetični tehnik/tehnica.

Dijaki so dosegli odlične rezultate, saj je 53 dijakov doseglo odličen uspeh, 19 dijakov je zlatih maturantov, od tega je 5 dijakov osvojilo vse možne točke in so tako postali diamantni maturanti.

Na svečani razglasitvi rezultatov sta dijake z vzpodbudnimi besedami in lepimi mislimi na nadaljnjo pot pospremila direktor šolskega centra Štefan David in ravnateljica Damjana Papež. Maturantom čestitamo ter jim želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti.

Zlati maturanti, ki so dosegli 22 točk, so bili: Sara Djukić (FT 4.a), Katarina Rojc (FT 4.a), Nika Gornik (FT 4.b), Nika Kastelec (FT 4.b), Jasmina Koretič (FT 4.b), Tadeja Žarn (FT 4.b), Tara Adamčič (KT 4.a), Nataša Hudoklin (KT 4.a), Jakob Muhič (KT 4.a), Klara Smrekar (KT 4.a), Jan Šegina (KT 4.a), Anže Devjak (KT 4.b), Tina Jurejevčič (ZN 4.b), Špela Smolič (ZN 4.c).

Diamantni maturanti, ki so dosegli 23 točk, so postali: Tina Papež (FT 4.a), Urša Skube (FT 4.a), Kristina Jeralič (FT 4.b), Neja Knez (FT 4.b) in Tjaša Ulčnik (ZN 4.c).

J. F.

Galerija