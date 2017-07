V Kostanjevici najbrž zdaj le še razpust občinskega sveta

7.7.2017 | 09:40

Kostanjeviški župan Ladko Petretič. (Foto: M. L., arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V Občini Kostanjevica na Krki, za katero je vlada zaradi nedelovanja občinskega sveta DZ predlagala njegovo predčasno razpustitev, so včeraj sklicali nadaljevanje januarja prekinjene nesklepčne redne seje, na kateri so odločali o letošnjem proračunu. Zadnji poskus za preprečitev predčasne razpustitve sveta je zaradi nesklepčnosti spodletel.

Kostanjeviški župan Ladko Petretič, ki je vnovično nadaljevanje omenjene seje sklical na pobudo skupine svetnikov, ki z nesklepčnostjo že dlje onemogoča delovanje tamkajšnjega občinskega sveta. Ti so sicer zahtevali sklic izredne seje, česar pa glede na to, da prekinjene zadnje redne seje niso končali, ni mogoče. Zaradi tega se je župan odločil za sklic njenega nadaljevanja, a se omenjena skupina svetnikov današnje seje ni udeležila, hkrati pa se za izostanek ni opravičila. Ker je bilo nadaljevanje seje vnovič nesklepčno, so to nemudoma končali, je župan dejal za STA.

Včeraj naj bi sicer odločali le o točki s predlogom letošnjega proračuna. Ker jim to ni uspelo, pa so zdaj, da rešijo agonijo v občini, katere delo je zaradi nesprejetih proračunov zadnji dve leti tako rekoč blokirano, na vrsti poslanci, je poudaril župan. Petretič je še dodal, da predčasno razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta pričakuje septembra in nato še vnovične svetniške volitve.

Vlada je sicer 8. junija predlagala predčasno razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta, saj ta dve leti zapored ni sprejel proračuna. Razlog za to je spor med županom in svetniško večino. Omenjena svetniška večina namreč zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega noče, ker meni, da je zadeva končana.

Spor so skušali pomagati zgladiti tudi predstavniki službe za lokalno samoupravo ministrstva za javno upravo, ki so se aprila o tem pogovarjali z županom in svetniki. Takrat so Kostanjevičanom predlagali ustanovitev pomiritvene skupine, ki bi določila osnovne okvire za sprejetje proračunov. Pri tem so predlagali, da bi temeljni vzrok spora, vlaganja v telefonijo, zamrznili in da bi odločitev o tem prepustili novemu svetniškemu sklicu, a so svetniki tudi ta predlog kategorično zavrnili. Ker se niso uspeli dogovoriti, je ministrstvo vladi predlagalo razpustitev občinskega sveta. Ta pa je predlog tudi podprla.

L. M.