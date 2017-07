Skrita točka dnevnega reda razjokala občinski svet

V prvem branju so potrdili spremembe OPN, ki med drugim omogočajo gradnjo parkirišč družbe Krka na drugi strani Andrijaničeve ceste.

Novo mesto - Še zadnjič pred počitnicami so sinoči na 23. redni seji približno tri ure zasedali novomeški občinski svetniki in svetnice ter potrdili vse predloge občinske uprave.

Med drugim so potrdili odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Šentjošt, delu naselja Verdun in Potov Vrh; odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Šipčev hrib in Bučna vas -vzhod; po skrajšanjem postopku tudi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MO Novo mesto ter spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v MO Novo mesto; predlog uredbe o vzpostavitvi videonadzora pri romskem vrtcu v Brezju ter še nekaj premoženjsko-pravnih zadev.

Bodo Kosovo dolino pozidali?

Mateja Kovačič (SMC) in Uroš Lubej (Solidarnost)

Večino predlaganih odlokov je občinski svet potrdil skoraj brez razprav, še najdlje so se zadržali pri osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, saj se ena od sprememb nanaša na načrte o izgradnji parkirišč družbe Krke na drugi strani Andrijaničeve ceste ob vznožju Kosove doline. »Večina prebivalcev KS Mestne njive je proti temu, a vemo, kaj se dogaja, Kosova dolina je že zakoličena in takoj, ko bo javna razprava končana, bodo delovni stroji že tam. Upravičeno se bojimo, da ko bomo Krki enkrat dovolili širitev na drugo stran Andrijaničeve, jo bomo kmalu imeli pred hišnimi vrati,« je dejala Mateja Kovačič (SMC). Podobno je menil Uroš Lubej (Solidarnost): »Na žalost pohlep kapitala pritiska tudi na Krko in iščejo se nepremišljene rešitve v škodo ljudi, ki tam živijo, in v škodo naših načrtov. Tu bi morala aktivneje delovati občina, torej v smeri zelenih površin in ne parkirišč, sprejemamo skoraj nezakonito možnost, da bi se gradilo brez sprejetega OPPN. Bojim se, da bo ta mandat mandat novih parkirišč, ki jih v sami strategiji omejujemo.« Spomnil je, da gre tudi za vstopno točko bodočega Arheološkega parka Situla.

Ostali svetniki širitvi niso nasprotovali. Z besedami, da je treba Krko zaradi njenega širokega pomena za tukajšnjo skupnost podpreti, da se veliko zaposlenih pripelje iz oddaljenih koncev in jim mestni prevoz ali kolesa ne koristijo, da imamo dovolj zelenih površin ipd. Tudi Kovačičeva in Lubej sta se glede velikega pomena farmacevta strinjala, a opozarjala, da bi postopke morali voditi drugače. »Sprejmimo pravi OPPN in bomo vedeli, o čem govorimo. Zdaj pa se odločamo na pamet, v gradivu pa imamo slikico 3x3 cm,« je dodala Kovačičeva, župan Gregor Macedoni pa je razpravo končal z besedami, da gre za prvo obravnavo in da bodo odgovore na vsa odprta vprašanja dobili do druge, hkrati pa je spomnil, da je bil občinski OPN, ki tudi na tistem območju dovoljuje gradnje in dejavnosti, sprejet že leta 2009.

Občinska uprava se je s "skrito" točko dnevnega reda poslovila od sodelavca Darka Habjaniča.

Občinski svet je včeraj med drugim potrdil tudi spremembe občinskega lokacijskega načrta Univerzitetnega kampusa. Kot je znano, naj bi ta nastal na območju Drgančevja, kjer ima občina več (propadajočih) objektov, uporabljajo jih različne organizacije. Po sprejeti spremembi bodo lahko objekte prenovili in tam dovolili dejavnosti, ki naj bi bile skladne tudi z bodočim kampusom, svetnike pa je bolj zanimalo, kaj se dogaja z načrti o dolenjski univerzi in kaj občina dela pri privabljanju investitorjev za izgradnjo kampusa.

Stoječi aplavz...

Župan je svetnikom predstavil tudi načrtovane kolesarske in peš povezave na območju občine, tako da so potrdili nekaj sprememb prometne ureditve: na stari cestni povezavi do Lešnice in pa tudi od priključka za nekdanjo H1 do Dolenjega Kronovega želijo omejiti motorni promet in ga prvenstveno nameniti kolesarjem, na odseku od pokopališča do gradu Otočec pa bi vožnjo z motornimi vozili povsem prepovedali. O teh načrtih bomo podrobneje poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič in Darko Habjanič, od septembra naprej v zasluženem pokoju.

Kadrovske zadeve

Včeraj so podali tudi soglasje k statutu Zavoda Novo mesto, med kadrovskimi zadevami pa sledili predlogom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: od oktobra naprej bo predstavnik občine v svetu zavoda SB Novo mesto Robert Sotler; po majskem odstopu Bojana Kekca iz sveta zavoda GRC Novo mesto bo njegovo mesto kot predstavnik občine zasedel Robert Oberč; zaradi nezdružljivosti funkcij je včeraj prenehal mandat Gregorju Macedoniju kot predstavniku soustanovitelja v upravnem odboru Fakultete za industrijski inženiring – nadomestni predstavnik bo dr. Janez Povh; svetniki so podali pozitivno mnenje tudi vsem trem kandidatom za direktorja RIC Novo mesto, mag. Gabi Ogulin Počrvina, Emi Perme in Gregorju Sepaherju, s tem da ima prednost pri imenovanju prva kandidatka.

Ganljivo slovo ob upokojitvi

Seja je imela še »skrito« točko dnevnega reda, ki jo je predstavila direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič. V imenu občine in vseh zaposlenih se je ob skorajšnji upokojitvi zahvalila za vestno delo in hkrati poslovila od Darka Habjaniča, ki je tako sinoči še zadnjič sedel ob županu: »40 let delovne dobe, od tega 27 na občini. Oddelal je 235 sej občinskega sveta, sodeloval s šestimi župani in zdaj v sedmem mandatu. V vseh teh letih je spoznal veliko svetnikov, marsikaj videl in doživel, a vedno ostal človek z veliko začetnico, od katerega so se učile generacije novomeških politikov.«

Bodočemu upokojencu je zaželela vse dobro na nadaljnjih poteh in ga spomnila, da bo rotovž še naprej tudi njegov dom, nakar so mu stoje zaploskali vsi svetniki in svetnice, slovo pa je Habjaniča in vse prisotne ganilo do te mere, da je marsikdo tudi zajokal. Predanost strokovnosti in skromnost je izkazal tudi ob poslovilnem govoru, ko se je med drugim opravičil vsem, ki jim je kdaj kakšno zagodel: »Nikoli ni bilo namerno, ampak posledica človeške napake, pa zadnje čase tudi emša.« Po seji so mu vsi še osebno čestitali ob upokojitvi in se zahvalili za ves dosedanji trud.

