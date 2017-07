Novomeške poletne večere odprl Rade Šerbedžija

7.7.2017 | 12:20

Rade Šerbedžija sinoči v Novem mestu.

Novo mesto - V Novem mestu so se z včerajšnjim koncertom slovitiega interpreta, šansonjerjs in vrhunskega glasbenika Radeta Šerbedžije, ki je nastopil ob spremljavi zasedbe Zapadni kolodvor, pričeli letošnji Novomeški poletni večeri. Dogodek je privabil številne obiskovalce, ki so uživali v glasbi in druženju v vročem poletnem večeru v dolenjski prestolnici (utrip sinočnjega večera si oglejte v galeriji).

Festival Novomeški poletni večeri, katerega začetki segajo 25 let nazaj, so doživeli kar nekaj vsebinskih sprememb, menjali so se tudi organizatorji, že 4. leto zapored pa zdaj potekajo pod okriljem novomeške Goge in Zavoda Novo mesto. V sklopu letošnjih novomeških poletnih večerov bo 14 dogodkov, vključno z avgustovskim festivaloma Jazzinty in Novo mesto short. V programu so različni koncerti, literarni in pogovorni večeri, gledališka predstava, za otroke pa tudi dve lutkovni predstavi.

In kaj ponujajo prihodnji Novomeški poletni večeri?

Četrtek, 20. 7. , ob 21. uri

Boris Cavazza Orchestra, koncert

Sobota, 22. 7. , ob 11. uri

Ptič, lutkovna predstava

Ob 10. uri delavnica stripa z Andrejem Štularjem

Po predstavi otvoritev razstave Enodnevnica mlade striparke Ane Štular

Četrtek, 27. 7., ob 20. uri

Mitja Sadek, Daniel Brkič in Nenad Vitorović, pogovor ob 500-letnici protestantizma na Slovenskem

Avgust 2017

Literatura na ulici

Prostorska instalacija v sliki in besedi

Četrtek, 3. 8. , ob 21. uri

Zaničniško maševanje z Andrejem Rozmanom Rozo, predstava in koncert

Četrtek, 10. 8., ob 20. uri

Uroš Macerl in Janez Penca, pogovor o ekološkem aktivizmu

Torek, 15. 8., ob 20. uri

Literarni večer s Polono Glavan. Vodi Jelka Ciglenečki.

Sreda, 16. 8., ob 20. uri

Literarni večer z Barbaro Simoniti. Vodi Simona Kopinšek.

Četrtek, 24. 8. , ob 20. uri

Bivališča duš, Boris A. Novak in Milena Mileva Blažić, literarni večer

Četrtek, 31. 8. 20, ob 19. uri

Festival Novo mesto short, razglasitev finalistov

Po razglasitvi finalistov bodo sledile interpretacije odlomkov nominiranih knjig.

L. Markelj, foto: I. Vidmar

