Policisti zasegli BMW X1

7.7.2017 | 12:05

Ukradeni BMW X1. (Foto: PU Novo mesto)

Okoli 13. ure je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na izstop iz Slovenije včeraj pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Bolgarije. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pri pregledu vozila ugotovili, da je identifikacijska številka vozila ponarejena. Avtomobil BMW X1 so zasegli in o sumu kaznivih dejanj ponarejanja listin in prikrivanja seznanili pristojno tožilstvo. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj.

Mladi kolesar trčil v drevo

Včeraj nekaj po 14. uri so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Mala Hubajnica, kjer naj bi se hudo poškodoval kolesar. Opravili so ogled in ugotovili, da je 13-letni otrok kolesaril po lokalni cesti. V ovinku je izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Poškodovani otrok je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. Po podatkih iz bolnišnice naj ne bi šlo za hujše poškodbe.

Z dvorišča odnesel tri kardanske gredi

V Stranski vasi na območju Novega mesta je v noči na 6. julij nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odtujil tri kardanske gredi. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Ukradel dve kosilnici in žago

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je med 3. in 6. julijem neznanec vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel dve kosilnici in motorno žago. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.200 evrov.

L. M.