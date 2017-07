V žužemberški občini za investicije več kot 37 milijonov evrov

Franc Škufca.

Žužemberk - »Občina že skoraj 20 let deluje za in predvsem zaradi več kot 4.800 občanov,« je s ponosom dejal Franc Škufca, župan občine Žužemberk na včerajšnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili tik pred občinskim praznikom in tradicionalnimi Trškimi dnevi, in dodal, da imajo v mislih prav vsakega domačina, ko se lotevajo kakšnega novega projekta.

»Trenutno je na občini v pripravi oziroma tik pred začetkom realizacije najmanj 25 različnih projektov. Prav je, da obelodanimo določene izmed njih, ki so na nek način paradni konj naše občine in s katerimi smo, po dolgotrajnih obdobjih priprave, dogovarjanja in odobravanja s strani države in evropske unije ali kohezijske politike, prešli v realizacijo,« je poudaril župan.

Predstavil je projekte, ki jih bodo izpeljali v prihodnjih petih letih. Sredstva zanje prispevajo občina, država in tudi Evropska unija, njihova skupna investicija pa bo po trenutnih ocenah znašala več kot 37 milijonov evrov.

Oskrba z vodo

S prvim projektom, oskrbo Suhe krajine s pitno vodo, se v občini aktivno ukvarjajo že najmanj 12 let. »Lahko rečem, da je to za našo občino zgodovinski projekt in je trenutno, tako finančno kot tudi izvedbeno, že čez polovico. Glavni vod obsega več kot 152 kilometrov dolg vodovod in najmanj 25 različnih objektov,« je dejal župan. Projekt je odraz uspešnega sodelovanja z občinami Kočevje, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Dobrepolje, je še poudaril in optimistično dodal: »V celoti naj bi bil vodovod zaključen čez dve leti in z njim bomo več kot 12.000 ljudem v omenjenih občinah končno omogočili oskrbo s pitno vodo.« V izvedbo obsežnega projekta bo samo na območju občine Žužemberk investiranih približno 13,8 milijona evrov.

Žužemberška obvoznica

Drugi zahteven projekt je Žužemberška obvoznica. »Žužemberk je stisnjen v kotlino, v dolino reke Krke, in prav zato je promet tukaj onemogočen, pod vprašaj pa se vedno bolj postavlja tudi varnost naših občanov,« je povedal govornik. Skozi Žužemberk se vsak dan pelje približno štiri tisoč, v največji sezoni pa celo do osem tisoč vozil. Severna obvoznica, za katero je zeleno luč nedavno prižgala tudi država in je že vključena v državni razvojni program za obdobje 2020–2023, bo tako zagotovo omogočila večjo pretočnost prometa.

»Obvoznica, ki bo dolga dobra dva kilometra, bo potekala severno od središča in pod Cvibljem. Pri cesti, ki se odcepi za Trebnje, bo šla pod zemljo, njen skoraj 500 metrov dolg predor se bo končal pri našem zbirno reciklažnem centru,« projekt, za katerega občina že pripravlja idejne študije, geodetske posnetke in drugo dokumentacijo, na kratko predstavi župan. Konec marca 2018 naj bi vso zbrano dokumentacijo predali državi, ki bo začela s postopki za odkup zemljišč in s pripravo projektne dokumentacije. Žužemberk naj bi obvoznico s predorom dobil do leta 2023, pri tem pa župan poudarja: »Predor bo zgrajen 30 metrov pod zemljo in je umeščen tako, da nad njim ne bo stala nobena hiša. Za okolje ne bo predstavljal nobene obremenitve, zato naši občani kasneje njegove umeščenosti v prostor sploh ne bodo občutili.« Glede na ocene iz pripravljalnih študij in investicijskega elaborata je ta projekt vreden približno 17 milijonov evrov, sredstva zanj pa bo prispevala država.

Gradili bodo nov vrtec

Občina Žužemberk se hitro razvija, je dejal župan Škufca. To dokazuje tudi dejstvo, da imajo vse več otrok. Samo letos jih bo v predšolsko varstvo vključenih več kot 250, zato je župan z velikim veseljem napovedal tudi izgradnjo novega devet–oddelčnega vrtca. »Za vrtec, ki bo stal na isti lokaciji, trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje. Poleg oddelkov bo imel tudi vse spremljevalne prostore in veliko kuhinjo, v kateri se bodo obroki pripravljali prav za vse vrtce naše občine.« Približno dva milijona evrov sredstev za izgradnjo bodo najverjetneje v enakih deležih prispevali ministrstvo za šolstvo, EKO sklad in občina.

Obnova Auerspergerjeve železolivarne, gasilki poligon

Poleg številnih občinskih projektov, med katere sodijo tudi mrliške vežice, gradnja in obnova številnih cest, ureditev pločnikov in energetska sanacija šol ter javnih ustanov, je župan z navdušenjem napovedal tudi obnovo Auerspergove železolivarne na Dvoru. Največji tehnični spomenik bodo obnovili s pomočjo kohezijskih sredstev, ki so del projekta Natura 2000 in zelenih infrastruktur.

Prihodnje leto naj bi v občini začeli tudi z izgradnjo gasilskega poligona, s katerim bodo vsa gasilska društva v dolenjski regiji pridobila prostor za učinkovito usposabljanje svojih ekip.

Občina Žužemberk vse več energije vlaga tudi v razvoj turizma. Več tisoč obiskovalcev se tukaj zbere prav v okviru praznovanja Trških dni. Tradicionalni dogodek bodo danes, 7. julija, ob 20. uri otvorili s slavnostnim prižigom oglarske kope. V Žužemberku in okolici pa tudi letos pripravljajo raznolike prireditve, od športnih, kulturnih, etnoloških pa vse do zabavnih. Najbolj zanimivo bo zagotovo v nedeljo, 16. julija, ko se bo z obiskom vitezov in grajske gospode ter postavitvijo srednjeveške tržnice središče Žužemberka vrnilo v srednji vek.

