Vroče poletje nevarno za majhne otroke

7.7.2017 | 17:50

Poleti je treba piti res veliko vode. (Foto:Dl)

Novo meso - V prihajajočih vročih poletnih dneh prihajajo priporočila zdravnikov otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Kot pravi predstojnica otroškega oddelka Tatjana Pavlin, dr. med, v vročih dnevih obstaja velika nevarnost opeklin majhnih otrok, če stopijo na razbeljeno kovino kot so npr. pokrovi jaškov, rešetke in drugi kovinski predmeti. Poleg tega je velika verjetnost pikov žuželk. Zato svetujejo, da otroci ne hodijo bosi in naj bodo primerno obuti.

Ob tej priložnosti zdravniki opozarjajo še na druge nevarnosti hude vročine.

Zaradi možnosti dehidracije je potrebno uživati dovolj tekočin, redne obroke lahke hrane, se zadrževati v senci ali zaprtih klimatiziranih prostorih.

Zaradi nevarnosti sončnih opeklin majhni otroci ne smejo biti na direktnem soncu, večji otroci pa le zjutraj in proti večeru, primerno zaščiteni s pokrivali ali primernimi oblačili.

Opozorilo gre vzeti resno, pa ne le otroci, tudi odrasli.

L. M.