Požar v Potoku popolnoma uničil objekt

7.7.2017 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.16 je v naselju Potok v občini Straža ob stanovanjski hiši gorel lesen pomožni objekt velikosti 10 x 8 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža so iz gorečega objekta odstranili orodje, kosilnice in nekaj kosov pohištva ter požar pogasili. Požar je objekt popolnoma uničil. Ožgane lesene dele so s pomočjo delovnega stroja podrli in odstranili.

Našel minometno mino

Danes ob 10.26 je našel krajan v bližini naselja Podturn pri Dolenjskih Toplicah minometno mino, angleške izdelave, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in odpeljala v ustrezno skladišče.

Gorela njiva pšenice in trava

Danes popoldne ob 14.01 je pri ulici Potočna vas v Novem mestu gorela njiva pšenice in suha trava na brežini. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini enega hektarja omejili in pogasili. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Zagorela trava in podrast

Dopoldne ob 11.16 je v kraju Brege v občini Krško zagorela trava in podrast. Požar na površini približno dveh hektarjev so pogasili gasilci PGE Krško. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Brege in PGD Leskovec.

Truplo v Savi

Ob 10.40 je bilo opaženo truplo v reki Savi na Čatežu ob Savi v občini Brežice. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so dvignili truplo iz reke Save in ga predali reševalcem NMP Brežice.

Trčila voznik avta in motorist

Ob 15.32 sta v Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem trčila voznik osebnega vozila in motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega motorista, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi, ter ga počistili in odmaknili vozili s cestišča. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

L. M.