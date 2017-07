Prenovili bodo znameniti nadvoz

8.7.2017 | 08:00

Pogodbo so podpisali (z leve) prokurist družbe Železniško gradbeno podjetje Ljubljana Tine Svoljšak, direktorica podjetja Rafael Marija Možina in direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko. (Foto: M. L.)

Potrditev ( Foto: M. L.)

Tanja Žibert (Foto: M. L.)

Sevnica - Včeraj je v Sevnici direkcija za infrastrukturo podpisala z izvajalcem pogodbo za prenovo nadvoza nad železnico v Sevnici. Objekt bosta prenovila sevniško podjetje Rafael kot vodilni partner in Železniško gradbeno podjetje Ljubljana kot partner.

Zbrane ob podpisu sta nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor direkcije Damir Topolko. Ocvirk je poudaril, da je nadvoz za Sevnico zelo pomemben. Topolko je med drugim povedal, da na širšem sevniškem območju direkcija pripravlja več cestnih gradenj, nekaj tu že tudi gradi. Med drugim je napovedal gradnjo ceste Zidani most-Hrastnik.

Preden so danes podpisali pogodbo, je predstavnica občine Tanja Žibert predstavila zgodovino znamenitega nadvoza, ki ga domačini imenujejo nadvožnjak in ki bo naslednje leto star 80 let.

M. L.

Galerija