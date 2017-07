Nad nevarno križišče v Podhosti

Križišče v Podhosti bo do poletja prihodnje leto varnejše za vse udeležence v prometu, predvsem pa pešce. (Foto: P. P.)

Podhosta - Občina Dolenjske Toplice in ministrstvo za infrastrukturo sta pred kratkim podpisala sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije priključka lokalne ceste v Podhosti na državno cesto Soteska–Črmošnjice. S tem se je odprla dolgo pričakovana pot za ureditev nevarnega, nepreglednega in neopremljenega križišča, ki zdaj ne omogoča varnega vključevanja na vse bolj obremenjeno državno cesto proti Beli krajini.

Država oz. omenjeno ministrstvo kot nosilec projekta se je s sporazumom zavezala za vodenje investicije, pripravila bo tudi razpis za izvajalca del in pokrila dobršen del stroškov. Kot je pojasnil direktor občinske uprave Rado Javornik, je skupna vrednost načrtovanih del dobrih 777 tisoč evrov, od tega bo delež občine 21,6 odstotka, kar je že zagotovila v proračunu za letošnje in prihodnje leto.

Za jesen so predvidene rušitve treh objektov, in sicer bivšega objekta Zarje na levi strani ter gospodarskega objekta in stanovanjske hiše na desni, ki so že odkupljeni. Rekonstrukcija priključka naj bi se začela v začetku prihodnjega leta, dela pa bodo predvidoma končana do poletja.

