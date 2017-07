V Zagradu bo zraslo zeliščarsko središče jugovzhodne Slovenije

8.7.2017 | 10:30

Rangusova hiša v Zagraškem logu (Foto: L. M., arhiv DL)

Škocjan - V škocjanski občini bodo letos začeli urejati prostore zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije. Občina bo to nekaj več kot 160.000 evrov vredno naložbo izvedla s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki je iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti zanjo zagotovila nekaj manj kot 100.000 evrov, je poročala STA.

Škocjanski župan Jože Kapler je povedal, da bi morali s pripravo prostorov za omenjeni center, ki bo deloval v Zagradu pri Škocjanu, že začeti, a še čakajo na pristojne državne ustanove, ki zamujajo s podpisom sofinancerske pogodbe. Dela morajo sicer končati do konca septembra prihodnje leto.

Za omenjeni center bodo prenovili in preuredili prazne pomožne objekte gasilskega doma v Zagradu, ki jih je občina najela za 25 let, uredili sedem hektarjev zemljišča v zeliščarski park z nasadi ter tamkajšnje objektov kulturne dediščine in območja Goriškega potoka, ki je del območja Natura 2000, v sklopu projekta pa pripravila tudi različne tematske delavnice in prireditev.

Del omenjenega podviga bo tudi vzpostavitev izobraževalne, tržne, socialne in turistične mreže med zeliščarji, predelovalci ter uporabniki zelišč in drugimi vpletenimi, je dodal župan.

Projekt so zastavili stopenjsko. Po končanju gradbeno-obrtniških in krajinskih del namerava občina ustanoviti javni zavod, ki bo poskrbel za njegov vsebinski del, potrebne zaposlitve, zasaditev nasadov in predelavo zelišč. Sicer pa bo za vsebino zeliščarskega središča v Zagradu sprva skrbela škocjanska občina, ki mora omenjeni javni zavod ustanoviti najkasneje v petih letih od zagona projekta, je še povedal Kapler.

M. Ž., STA