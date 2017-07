Topliška občina praznuje

8.7.2017 | 15:00

Sinoči je bil v Dolenjskih Toplicah zelo dobro obiskan rock večer. Nastopili sta skupini MRFY in El Kachon. (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Julij je v Dolenjskih Toplicah že po tradiciji rezerviran za prireditve ob občinskem prazniku. Praznik Občine Dolenjske Toplice je sicer 22. julij, tega dne leta 1998 je državni zbor sprejel zakon, s katerim je bila ustanovljena občina, praznovanje pa so letos začeli že 5. julija in ga bodo končali na zadnjo julijsko nedeljo s tradicionalnim ribiškim piknikom, ki bo tokrat pri kozolcu v Podhosti.

Kot je povedal vodja topliškega TIC-a Primož Primec so letos vpeljali kar nekaj novosti, največja je letni kino na prostem, ko si bo v štirih večerih moč ogledati stare priljubljene slovenske filme (Srečno Kekec, Poletje v školjki 1 in 2 ter Sreča na vrvici).

Osrednji in največji dogodek je Topliška noč, ki bo potekala dva dneva na stari lokaciji pod šotorom na Zdraviliškem trgu. »Skupaj s PGD Dolenjske Toplice bomo v petek, 21. julija, izvedli koncert Kingstonov, dan kasneje pa bo od 14. ure dalje Topliška noč z obilo dogajanja in tudi nekaj novostmi, med drugim bodo golaž kuhali trije župani, možni bodo brezplačni poleti z balonom, potekali bosta dve paradi - motorjev starodobnikov in društev, poskusili boste lahko županovo pivo in še bi lahko naštevali. Zvečer pa nas čaka gasilska veselica PGD Dolenjske Toplice z ansamblom bratov Poljanšek,« je orisal Primec.

Slavnostna seja Občinskega sveta in podelitev grba, najvišjega priznanja občine, bo v četrtek, 20. julija. Slavnostni govornik bo domači župan Jože Muhič, nastopila pa bo Nuška Drašček. »Odprli bomo tudi dve razstavi domačih ustvarjalk - v torek v KKC-ju Dolenjske Toplice grafik Nataše Mirtič in v sredo, 19. julija, ob drevoredu v parku pri hotelu Balnea velikih fotografij Alenke Peterlin, na kateri bodo upodobljene cerkve naših treh župnij,« je naštel nekaj dogodkov Primož Primec.

Seveda bo dogajanja še veliko več, podroben program pa si lahko preberete v priponski in seveda na spletni strani občine.

