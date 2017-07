V Kočevju bodo drevi odprli kamp Jezero

8.7.2017 | 12:00

PZA Jezero (Foto: www.kocevje.si)

Kočevje - Ob kočevskem turističnem kompleksu Jezero bodo drevi odprli kamp Jezero z lesenimi hišicami in prostorom za avtodome ter šotorjenje. Kočevska občina je za naložbo po poročanju STA odštela nekaj več kot 540.000 evrov, za gradnjo lani zgrajenega servisnega objekta nekaj manj kot 200.000 evrov in za gradnjo ter ureditev kampa nekaj manj kot 350.000 evrov.

Po podatkih Občine Kočevje celotni znesek ne vključuje davka in stroškov drobnega materiala za opremo hišic. Pet lesenih hišic oz. bivakov sicer lahko sprejme do skupaj 20 ljudi, hkrati kamp ponuja 19 različno velikih parcel za avtodome, počitniške prikolice in šotore. Ob omenjenem servisnem objektu so na voljo še štiri parkirišča za avtodome, Kamp Jezero pa lahko sprejme do skupaj 100 gostov.

Na kočevski občini menijo, da gre za pomembno pridobitev pri razvoju turizma, ki ponuja nove nastanitvene zmogljivosti, ki jih sicer na Kočevskem primanjkuje. Hkrati pa v neposredni bližini mesta in ob jezeru ponuja sodoben ter udoben kamp za ljubitelje narave.

Za zunanjo ureditev kampa je kot podizvajalec poskrbelo podjetje Arboretum, za lesene bivake pa podjetje Riko hiše, so še sporočili iz Kočevja.

M.Ž., STA