Minister Gašperšič na gradbišču mostu

8.7.2017 | 17:55

Krško - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je s krškim županom Miranom Stankom včeraj ogledal gradnjo mostu v Krškem pri Žadovinku. Kot je ocenil, dela na gradbišču potekajo po časovnem načrtu.

»Danes sem si želel ogledati, kako napreduje gradnja novega mostu na obvoznici v Krškem. Poleg tega pa smo imeli tudi kratek informativni sestanek z županom občine Krško, kjer smo se pogovarjali o najbolj aktualnih zadevah glede sodelovanja našega ministrstva in občine,« je povedal minister in dodal, da mu je župan posredoval nekatere pobude, ki jih bo ministrstvo proučilo.

»Najbolj pomembna tema je gradnja obvoznice v vseh fazah, ki jih še moramo dokončati. Poleg tega imamo še nekaj odprtih projektov na državnih cestah. Gre predvsem za državne cestne povezave Krško-Zdole-Pohanca in pa Krško-Brestanica-meja s Kozjim, oziroma vse do Podsrede,« je povedal župan Miran Stanko.

Kot sta povedala minister in župan, sta se pogovarjala med drugim tudi o gradnji odlagališča nizko in srednje radio aktivnih odpadkov in o železniškem prehodu na železniški postaji Krško.

Minister je obisk v Krškem ocenil kot uspešen.

M. L.

