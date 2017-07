V prometni nesreči ena oseba umrla, tri hudo poškodovane

8.7.2017 | 20:50

Nekaj po 13. uri se je na cesti Črešnjice – Hrastje na območju občine Brežice zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Med njima je zaradi izsiljevanja prednosti prišlo do silovitega trčenja. V nesreči je ena oseba umrla, tri udeležence pa so hude poškodovane odpeljali v splošno bolnišnico Brežice in Novo mesto. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče.

V nesreči so posredovali tudi gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Brežice in Krško pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz zvite pločevine, ki je na kraju podlegla poškodbam, odklopili akumulatorja na vozilih, počistili razlite motorne tekočine in naložili vozili na avtovleko.

Mrtva oseba v vodnjaku

V Vrhovem pri Žužemberku so ob 10.01 v vodnjaku našli mrtvo osebo. Gasilci PGD Križi so osebo potegnili iz vodnjaka in jo predali Reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

S helikopterjem v UKC Ljubljana

Ob 13.23 so dežurni reševalci Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Gorel hlev, kozolec in silos

Ob 16.14 je zagorelo gospodarsko poslopje v Klenoviku v občini Škocjan. Posredovali so gasilci PGD Zagrad, Škocjan, Grmovlje, Dole, Bučka, Tomažja vas in GRC Novo mesto, ki so gasili tri objekte: hlev, velikosti 20x10 metrov, kozolec, velikosti 15x8 metrov in silos, velikosti 15x4 metre. V požaru je bilo poškodovanih več živali.

Gorelo v gozdu

V ulici Brezje v Novem mestu je malo pred tretjo uro popoldne gorelo v bližnjem gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili ogenj na površini 50 kvadratnih metrov. Gorele so suhe veje in podrast, zaradi hitre intervencije pa se k sreči ogenj ni razširil v gozd. O požaru so obvestili PU Novo mesto.

Požar v zabojniku

Ob 16.17 je na Ragovski ulici v Novem mestu gorel zabojnik za smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

M. Ž.