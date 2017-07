FOTO: Mladi so raziskovali kamnine

9.7.2017 | 10:45

V čateškem domu Čebelica so tudi letos pripravili raziskovalni tabor.

Čez teden so na Čatežu gostili 22 mladih raziskovalcev.

Naslov letošnjega raziskovalnega tabora je bil Kamen skozi čas.

Čatež pri Trebnjem - V domu Čebelica Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Dolenji vasi pri Čatežu so tudi letos pripravili tradicionalni raziskovalni tabor, ki je v prvi vrsti namenjen nadarjenim učencem občine Trebnje. Tudi tokrat je bil odziv na sicer brezplačni tabor tukajšnjih učencev in srednješolcev premajhen, zato so v Čebelico povabili tudi druge mlade raziskovalce iz vse Slovenije.

Naslov letošnjega tabora, na katerem so gostili 22 otrok, starih od 8 pa vse do 18 let, je bil Kamen skozi čas, mladi pa so raziskovali kamnine in vse, kar je v naravi z njimi povezano, tudi pst in rastline, pripoveduje učitelj naravoslovja iz doma Čebelica Matej Mlakar. Tako so z zeliščarsko na okoliških travnikih spoznavali zelišča in jih tudi nabirali, nato so jih odpeljali v sušilnico v bližnje Razbore, kjer so spoznavali še način sušenja, z nabranimi in posušenimi zelišči pa so pripravili tudi čajne vrečke.

Z geologom Tomažem Petkom iz CŠOD Trilobit nad Jesenicami so spoznavali nastanek in razvoj kamnin skozi čas, v okolici Čateža pa so kamnine tudi raziskovali. Tukajšnje kamnine so nato primerjali s kamninami v alpskem svetu, saj so dom Trilobit tudi obiskali, kamnine so iskali tudi v blejskem Vintgarju in se na Bledu še sprostili.

Čez teden so med drugim pripravili tudi osnutek za herbarij in se preizkusili v zdelavi kamnitega orodja, ob raziskovanju pa so se s plezanjem, lokostrelstvom in kopanjem tudi sprostili.

Mladi pravijo, so bili z letošnjim taborom zadovoljni. »Najbolj sem uživala, ko smo raziskovali kamnine po okoliških kamnolomih,« pravi Neli Zajc iz Ivančne Gorice, ki se je tabora udeležila prvič, saj, kot pravi, jo raziskovanje zelo zanima. Iz Ivančne Gorice je prišla tudi Maruša Vovk. »Meni je bilo všeč, ko smo odšli kamnine raziskovat na Gorenjsko, uživala pa sem tudi v kopanju in raziskovanju kamnolomov,« je bila zadovoljna. »Najbolj mi je bilo všeč nabiranje zelišč, ki smo jih potem odpeljali še v sušilnico in si jo tudi ogledali,« pa je povedala Rebeka Čebulc, ki je iz Medvod na tukajšnji tabor prišla že lani in, kot še pravi, se bo vrnila tudi prihodnje leto.

J. S., foto: CŠOD Čebelica

