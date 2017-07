Ogenj uničil hlev, kozolec in silos

9.7.2017 | 08:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Poročali smo, da je včeraj po 16. uri v naselju Klenovik zagorel hlev velikosti 20x10 metrov, kozolec velikosti 15x8 metrov in silos velikosti 15x4 metre. Kot so danes zjutraj sporočili z ReCO Novo mesto, so gasilci PGD Zagrad, Škocjan, Bučka, Grmovlje, Dobrava, Dolenje Dole, Tomažja vas in GRC Novo mesto požar omejili in pogasili. Na gasilski straži so do jutranjih ur ostali gasilci PGD Zagrad. Ogenj je poškodoval objekte, več kmetijskih strojev in živali v hlevu. Vzrok požara in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Z avtom na streho

Sinoči ob 20.10 je na cesti Šentjernej-Kostanjevica v bližini Ledeče vasi osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca ter vlečni službi pri odstranitvi vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorele smeti

Okoli ob 23.3o pa je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vsebina zabojnika za smeti. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto. Škode ni.

Vdrli v stanovanje

Z brežiškega ReCO dodajajo, da so sinoči po 19. uri krški poklicni gasilci na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem s tehničnim posegom vstopili v prazno stanovanje ter zaprli ventil na električni grelni napravi, iz katere je iztekala voda.

Odstranili gnezdo

Nekaj pred 21. uro pa so na Dovškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom iz ostrešja stanovanjske hiše odstranili osje gnezdo.

