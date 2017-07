Silovito trčenje: Dekleti nista bili pripeti z varnostnim pasom

9.7.2017 | 09:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Poročali smo o hudi prometni nesreči na lokalni cesti Črešnjice - Hrastje, kjer je ena oseba zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla, s Policijske uprave Novo mesto pa so danes poslali še nekaj več podatkov in tudi opozoril

Ogleda posledic nesreče sta se včeraj udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Po ugotovitvah policistov je nesrečo povzročila 26-letna voznica avtomobila Audi A3, ki je v križišču odvzela prednost 36-letnemu vozniku avtomobila Renault scenic, ki je pripeljal iz njene desne smeri. Voznik, ki je vozil po prednostni cesti, je v križišču silovito trčil v prednji desni del audija.

Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla 25-letna potnica, ki je v audiju sedela na prednjem desnem sedežu. 19-letna potnica, ki je sedela zadaj desno, je bila zaradi številnih hudih poškodb odpeljana v novomeško bolnišnico. Hudo poškodovano 26-letno voznico in lažje poškodovanega 36-letnega voznika pa so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Preiskovalna sodnica je odredila izvedeniški pregled vozila, udeleženega v nesreči. Policisti so še ugotovili, da 25-letna potnica, ki je v nesreči umrla, in 19-letna potnica, ki je hudo poškodovana, med vožnjo nista bili pripeti z varnostnim pasom.

Hudo poškodovan motorist

Hudo prometno nesrečo v Leskovcu pri Krškem so v petek popoldne obravnavali tudi krški policisti. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 39-letni voznik avtomobila, ki je v križišču ob zavijanju levo odvzel prednost 40-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Po trčenju je motorista odbilo preko pokrova motorja avtomobila in je obležal na vozišču.

Zaradi hudih poškodb noge in poškodb glave se zdravi v brežiški bolnišnici.

Policisti so še ugotovili, da je motorist med vožnjo sicer uporabljal zaščitno čelado, ostale zaščitne motoristične opreme pa ne. Vozil je v natikačih, oblečeno je imel majico s kratkimi rokavi.

Previdnosti nikoli preveč

»Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da so v poletni vročini še posebej previdni, saj se pogosteje pojavi utrujenost, ki močno vpliva na zbranost. Prometna varnost se namreč v poletnih mesecih običajno poslabša. Vsem udeležencem v cestnem prometu, tako voznikom tovornih in osebnih vozil, kot tudi motoristom in kolesarjem svetujemo, da se na pot odpravijo spočiti, v ustreznem psihofizičnem stanju. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in cestno prometna pravila. Pozorni naj bodo na dogajanje v prometu in poskušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev. Še dodatna previdnost velja pri vožnji po lokalnih cestah in na krajših razdaljah v domačem okolju, kjer vozniki običajno manj pozornosti namenjajo dogajanju v prometu,« je ob tem spomnila predstavnica za odnose z javnostmi na novomeški PU Alenka Drenik in nadaljevala: »Vozniki in potniki v osebnih avtomobilih naj bodo v vozilu vedno, tudi pri vožnji na krajših razdaljah, pripeti z varnostnim pasom. Tudi motoriste pozivamo, da pri vožnji uporabljajo zaščitno čelado in ostalo motoristično zaščitno opremo, ki lahko bistveno ublaži posledice nesreče. Ob prehitevanju drugih voznikov naj se prepričajo, da so jih ti opazili in jih lahko varno prehitijo. Preden pripeljejo v križišče, naj motoristi dodatno pozornost namenijo tudi ravnanju voznikov, ki vozijo iz nasprotne smeri in bi jih lahko spregledali in jim odvzeli prednost. Vsem udeležencem v cestnem prometu želimo varno in prijetno vožnjo.«

M. M.