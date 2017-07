Milice 2: Zavrnil jih je le Zoran Janković. Dvakrat.

9.7.2017 | 16:30

Sašo Đukić in Dan D oz. Banda z uspešnico Ablaki. (Foto: M. M.)

Zabave v hotelu v središču mesta so se v soparnem nedeljskem večeru udeležili znani obrazi iz vse Slovenije, v ozadju je igral »terasa bend« Banda. Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da je bilo noro. Kaj se je dejansko dogajalo, da sta jo morala obiskati tudi uniformirana milicista, pa bomo uradno izvedeli šele jeseni. Na zadnjem snemalnem dnevu, ki to ni bil, smo zmotili oba glavna krivca, ki sta dve desetletji skupaj pisala scenarij za nadaljevanje uspešnice Milice. Skupaj scenarista, Sašo Đukić še režiser, Franci Kek glavni producent, oba tudi igralca, maskerja, financerja in še bi lahko naštevali. A naj raje sama.

Povabili ste nas na zadnji snemalni dan v hotel Center.

F. Kek: Snemalnih dni je bilo okoli 20, danes je eden večjih. Julija bomo posneli še nekaj manjših zadev in med drugim obiskali Benetke. To je vse.

Čez mejo?

S. Đukić: Seveda, to je film, ki gre preko vseh meja. In tudi preko slovenskih.

F. Kek: Odhajamo na način, kot sicer snemamo film. Brez papirjev, oblečeni v modre hlače in srajce, v vrečkah s seboj pa kape, jakne in opasači. Ko bomo našli pravi trenutek, se bomo na hitro dodatno oblekli in posneli, kar si želimo. Za vsa sicer potrebna dovoljenja nimamo ne časa ne denarja.

S takšnim snemanjem imaš obilo izkušenj že iz skritih kamer.

F. Kek: Seveda. (smeh) Ko smo šli prvič v Benetke, nisem imel dovolj denarja za karto za ladjico za vse, tako da sem kupil eno družinsko. In šele potem videl, da sem vzel enosmerno vstopnico, tako da smo se vračali »na črno«, a sem to ekipi povedal šele potem, da se ne bi vnaprej bali. No, za julijsko snemanje imam denar za povratne karte.

Če že govorimo o denarju. Rekla sta, da gre za nizkoproračunski in amaterski film, ki vaju bo stal 90 tisočakov. Kako kaže?

F. Kek: S pomočjo pokroviteljev sva zbrala približno polovico, za preostalo polovico pa računava, da se bo pokrila iz naslova prodaje kinovstopnic.

Sedaj so znani že datumi.

Sašo Đukić, komandir Matjaž Javšnik in Franci Kek. (Foto: Marko Vidmar)

F. Kek: Da, 10. oktobra premiera v Novem mestu in 12. oktobra v ljubljanskem Koloseju, potem pa po vsej Sloveniji, tudi v najslabših kinih.

Danes snemate v središču mesta, uspelo vam je privabiti zelo iskan terasa bend.

S. Đukić: Da, imenujejo se Banda, imajo uspešnico Ablaki. Oni nastopijo na zaključni zabavi, kjer se pojavi tudi komandir Matjaž Javšnik, tu bodo še lepotica Urška Majdič, Jani Muhič, Rado Mulej, od igralcev pride Đidžo (Rok Jožef), glavni mafijec Franta, ki ga upodablja Petja Kogovšek …

F. Kek: Čez film pa so se do sedaj sprehodili Demeter Bitenc, dr. Andrej Stare, Ivo Daneu, Jan Plestenjak, Jože Potrebuješ, Luka Korenčič, dr. Artur Štern, Irena Yebuah, DJ Long, Denis Avdić, Jonas Žnidaršič, Sašo Hribar, skupina Dan D …

S. Đukić: In seveda lokalni igralci, kot so Franci Plut, Jana Zorko, Florjan Kastelic …

F. Kek: In v češki mafiji je tudi Jiri Volt.

Kot občinski svetnik ali tenisač?

S. Đukić: Kot Čeh. (smeh)

Ko naštevata, kdo vse je notri, me zanima, ali vas je kdo zavrnil. Koga sta želela, pa ga ni?

F. Kek: Že drugič nas je zavrnil Zoran Janković. Ko smo snemali Na svoji Vesni, sem šel do njega v Mercator s prošnjo, ali bi nastopil v filmu kot blagajnik v njihovi trgovini, pa je rekel, da nima filmskih ambicij. Mislil sem, da se bo zdaj kot politik raje pojavil. In smo si ga zamislili kot nekoga za zaključek, ki bi rekel: »Mah, še dobro, da niso snemali v Ljubljani, ne.«

Novomeška premiera Milic 2 bo 10. oktobra. (Foto: M. M.)

Sta našla primerno nadomestilo?

S. Đukić: Ne, zdaj bomo pač ta prizor rezali ven.

F. Kek: Kako rezali, če ga še posneli ne bomo? (smeh)

Poleg Dan D še kakšni glasbeniki?

S. Đukić: V filmu bo glasba Vlada Kreslina, Jerneja Zorana, pa Bonfire of Dreams, mladega benda iz Ljubljane, pa verjetno tudi Mrfy, nekaj posnetkov nam je odstopila Glasbena šola Marjana Kozine, še iz prejšnjega filma bomo uporabili nekaj glasbe od Tokca.

Film je precej »novomeški«, kljub omenjenemu podiranju meja. Kje vse je še potekalo snemanje?

S. Đukić: Šentjernej, Maribor, Ljubljana, Koper, Terme Čatež, sv. Jošt nad Kranjem in še Benetke. V ospredju je seveda Novo mesto.

Še kakšna anekdota za konec?

F. Kek: Snemali smo prizor, v katerem voziva avto brez zavor. Na poti od Grma navzdol proti Kandijskemu mostu in naprej do Botra.

S. Đukić: V filmu pač uničiva zavore na nekem vozilu, nakar se morava sama voziti z njim.

F. Kek: Tako da sva vendarle morala zavirati pri križišču, je bilo že preveč nevarno in še dobro se je končalo.

Ostanita na straneh kulture, ne črne kronike.

S. Đukić: (smeh) Hvala, in se vidimo oktobra v kinu, upam, da v čim večjem številu. Več jih bo, več možnosti je za Milice 3 leta 2037.

Intervju je bil objavljen v aktualni, 27. številki Dolenjskega lista z dne, 6. julij 2017.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

