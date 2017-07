Zaradi toče z nižjim dobičkom

9.7.2017 | 13:00

Združitev zavarovalnic v Zavarovalnico Sava se je zgodila novembra lani. (Foto: B. B., arhiv DL)

Maribor, Novo mesto - Zavarovalnica Sava, katere del je tudi nekdanja novomeška zavarovalnica Tilia, je lani ustvarila skoraj 27,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,4 milijona oz. 16 odstotkov manj kot leto pred tem. Na nekaj nižji izkupiček je najbolj vplivala toča, ki je avgusta lani prizadela vso Slovenijo, najbolj pa prav širše območje severovzhodne Slovenije, kjer ima zavarovalnica sklenjenih največ zavarovanj.

Kljub številnim aktivnostim v procesu združevanja štirih zavarovalnih hiš, ki sodijo pod okrilje Save Re, in izjemno zahtevnim razmeram na trgu, je zavarovalnica s sedežem v Mariboru uspešno ubranila svojo pozicijo na trgu, poroča STA. Obseg kosmate zavarovalne premije so povečali za skoraj 1,5 odstotka, prav tako so povečali čiste prihodke od zbranih premij.

David Kastelic (levo) in Primož Močivnik, predsednik uprave Zavarovalnice Sava in njegov namestnik, na nov.konferenci ob združitvi s Tilio. (Foto: B. B., arhiv DL)

Kot je razvidno iz letnega poročila družbe, je zavarovalnici, ki jo poleg nekdanje Zavarovalnice Maribor, novomeške Tilie ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje, v prvem letu skupnega poslovanja uspelo zbrati dobrih 347 milijonov evrov kosmate obračunane premije, kar je skoraj dva odstotka več kot so leto prej zbrale vse nekdaj ločene družbe.

Za dobrih 263,5 milijona evrov oziroma skoraj tri odstotke več kot leto prej so zbrali premij na premoženjskih zavarovanjih, za skoraj 82,5 milijona evrov, kar je dober odstotek manj kot leto prej, pa na življenjskih zavarovanjih. Dodatnih skoraj 1,2 milijona evrov oziroma za četrtino več jim je uspelo zbrati premij na zdravstvenih zavarovanjih.

Ob tem ko je družba zaradi že omenjene avgustovske ujme za dobrih deset odstotkov zaostala za načrtovanim dobičkom (26,4 milijona evrov), je hkrati za 1,3 odstotka presegla izplačilo škod, ki so znašale 189,3 milijona evrov, načrtovane obratovalne stroške v višini 95,9 milijona evrov pa je presegla za 2,9 odstotka.

V letošnjem letu zavarovalnica načrtuje 24,9 milijona evrov čistega dobička, pri čemer je v načrt že vključen en večji škodni dogodek katastrofalnega obsega. Uprava družbe, ki jo vodi David Kastelic, načrte ocenjuje kot ambiciozne in naj bi bili posledica izboljševanja izida iz osnovne dejavnosti, še navaja STA.

Na področju premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj načrtujejo ohranitev obsega zbrane premije in tržnega deleža, na področju življenjskih zavarovanj pa pričakujejo minimalen padec zbranih premij, zlasti zato, ker bo letos v izplačilo zapadlo večje število DWS polic. Zavarovalnica je imela konec lanskega leta 1404 zaposlene, kar je 24 manj kot leto pred tem.

M. M.