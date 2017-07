Na Mirni so spet gibali

Na Mirni so včeraj pripravili tradicionalno športno prireditev Mirna v Gibanju. (Foto: J. S.)

Predsednik DŠKT Partizan Igor Kašič

Že dopoldne so na Mirni pripravili balinarski turnir, popoldne pa so se rekreativni športniki pomerili v nogometu in košarki.

Mirna - Druga sobota v juliju je na Mirni rezervirana za športno prireditev, poimenovano Mirna v gibanju, ki jo pripravlja tukajšnje Društvo za šport, kulturo in turizem (DŠKT) Partizan. Tudi na letošnji, sedmi tovrstni prireditvi, so se rekreativni športniki pomerili v nogometu, košarki in balinanju.

S celodnevno prireditvijo Mirna v gibanju si tudi na ta način v kraju prizadevajo, da bi čim več ljudi spodbudili h gibanju. Kot ob tem še pravi predsednik DŠKT Partizan Igor Kašič, se veliko sodelujočih tudi sicer rekreativno ukvarja s športom, na tovrstnih turnirjih pa se lahko pomerijo še za pokale, pomembno je tudi druženje.

Poleg druženja je tako včeraj že dopoldne mirnsko društvo upokojencev pripravilo turnir v balinanju, popoldne pa se je osem ekip pomerilo v nogometu, v košarkarskem turnirju je moči merilo 12 trojk. Domačinom so se sicer pridružile različne druge ekipe. »V košarki in v nogometu imamo po dve mirnski ekipi, ostale ekipe prihajajo iz širše okolice, tudi iz Novega mesta,« še pove Kašič.

Ne le za šport, na Mirni so včeraj poskrbeli tudi za spremljevalni program. Društvo prijateljev mladine Jurček je organiziralo spust po milnici, ki je bi namenjen predvsem otrokom, Barbra Pia Križe pa je tudi letos bdela na lokostrelstvom.

Kljub vročini - termometri so poskočili krepko nad 30 stopinj - je bilo včeraj na Mirni torej pestro, prireditelji pa še obljubljajo, da se ta tradicionalna športna prireditev vrača tudi prihodnje leto.

