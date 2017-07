FOTO: Požar je zanetila iskra, izgubili skoraj vse, za živali se še borijo

9.7.2017 | 11:45

Pretreseni lastniki so danes povedali, da se je vse zgodilo zelo hitro.

Škocjan - V Klenoviku in širše v škocjanski občini danes vsi govorijo o včerajšnjem požaru, ki je zagorel kmalu po 16. uri na družinski kmetiji. Žan Rupar, ki tam živi z očetom Jožetom in materjo Marijo, je danes za Dolenjski list povedal, da je zagorelo ob delu s slamo, ko se je začel na enem od strojev pregrevati motor, pojavile so se iskre in hitro se je začela nočna mora za domače, njihove živali in tudi številne prostovoljne gasilce, ki so prihiteli na intervencijo.

Najprej je zagorelo gospodarsko poslopje, ogenj se je razširil še na kozolec, po pripovedovanju pretresenih lastnikov se je vse zgodilo zelo hitro. Izgubili so hlev, kozolec in silos, ki je bil včeraj k sreči prazen, ostalo so brez 12 ton ječmena, 40 ton sena, 15 ton slame, dveh prikolic, živinske prikolice, orodja … »Živali smo reševali in so preživele, a eno telico smo morali usmrtiti, pet telet in en bik se še borijo, ostala živina je bila k sreči na paši,« je še dodal Rupar, ki je sicer zaposlen v novomeškem Revozu.

Kot smo poročali, so se z rdečim petelinom borili gasilci PGD Zagrad, Škocjan, Bučka, Grmovlje, Dobrava, Dolenje Dole, Tomažja vas in GRC Novo mesto, na gasilski straži so do jutranjih ur ostali gasilci PGD Zagrad.

M. Ž.

