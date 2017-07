Zvečer tri nesreče, trije ranjeni

10.7.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.30 uri sta na Šentjernejski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili iz osebnega vozila poškodovano osebo, katero so oskrbeli reševalci NMP Novo mesto in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 21.19 je v krožišču na regionalni cesti v Brežicah, voznik z osebnim vozilom trčil v prometno signalizacijo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, preprečili nadaljnje iztekanje le teh, nudili pomoč policistom in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Ob 21.53 je v Podvinjah, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, preprečili nadaljnje iztekanje le teh, nudili pomoč policistom in očistili vozišče. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Brežice.

Lažna prijava

Ob 23.34 so bili pristojni obveščeni o požaru komunalnega zabojnika v ulici Brezje v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da gre za lažno prijavo. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obveščae, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE 1961;

- od 7.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 7.30 do 8.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 12.30 prekinjena dobava energije na območju TP Gorenje Laknice izvod Priča.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mali Kamen izvod Mali Kamen nad koritom med 10. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Slopno izvod smer Pišece med 9. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorica izvod Podgorica, Boštanj 2 izvod Povše, Rak, Medved in Pecelj izvod Zdole med 8. in 14. uro.

M. K.