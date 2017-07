Blagoslov temeljnega kamna za novo mrliško vežico

10.7.2017 | 08:10

Foto: S. Mirtič

Veliko Lipje - V sklopu praznovanja žužemberškega občinskega praznika so v soboto ob pokopališču pri cerkvi sv. Martina v Velikem Lipju blagoslovili temeljni kamen za novo mrliško vežico. Z njo se bo vaščanom, ki teritorialno sodijo v župnijo Hinje in Žužemberk, uresničila dolgoletna želja. Pomembna Naložba zanje bo občino Žužemberk stala okoli 160.000 evrov, po projektu in projektni dokumentaciji firme Topos in načrtih arhitekta Mateja Somraka pa jo bo gradilo podjetje TGH iz Črnomlja.

Temeljni kamen so položili župan Franc Škufca, predstavnik podjetja TGH in predstavnik vaščanov Ignac Papež, blagoslovil pa jo je hinjski župnik Ciril Murn. Postavitev so s kulturnim programom obogatila mlada glasbenika in z vezno besedo Bojana Vidmar, po zaključeni slovesnosti pa se je druženje nadaljevalo v prijetnem vzdušju.

S. M.

