Pesmi in glasba ob lotosu v zdraviliškem parku

10.7.2017 | 10:30

Terezija Balaževič (prva ne levi).

Šmarješke Toplice - Terme Krka Šmarješke Toplice in pesnica Terezija Balaževič nadaljujeta tradicijo literarnih večerov v zdraviliškem parku, ob jezercu, kjer kraljuje lotosov cvet.

Sinoči so tako spet povabili na prijeten, že tretji, kulturni večer, na katerem ni manjkalo ne pesmi ne glasbe, med občinstvom pa so bili tako domačini kot gostje term in naključni sprehajalci. Nastopili so: mlade glasbenice Lana Jeglič, Pia Medle in Tiara Turk, Terezija Balaževič, Veronika Perše in njen vnuk Jan Trputec s svojo poezijo, pa Lara in Aleks Šimc, Zala Pungeršič in Metoda Turk s prebiranjem pesmi. Za prijetno vzdušje sta poskrbela pevka Marija Jerele ob harmonikarski spremljavi Draga Brankoviča.

Anica Bobič.

Velika ljubiteljica narave, Anica Bobič iz Šmarjeških Toplic, je zbranim spregovorila več o indijskem lotosu, ki zdraviliški park krasi že četrt stoletja. Mnogi si ga hodijo ogledovat in občudovat in tako je tudi letos. V jezercu že mrgoli cvetov, ki cvetijo le štiri dni - ostane pa cvetišče s semeni, ki bo dozorelo jeseni. Novi cvetovi se bodo porajali vse do septembra in privabljali obiskovalce od blizu in daleč.

Kulturni dogodek v parku je povezovala animatorka v šmarjeških Krkinih Termah Simona Vidic.

Besedilo in foto: L. Markelj

