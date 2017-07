Kozoletovemu filmu Meje glavna nagrada v Trstu

10.7.2017 | 11:30

Damjan Kozole (Foto Tamino Petelinšek)

Fotografija iz filma

Trst, Krško - Na Mednarodnem festivalu kratkega filma Maremetraggio, ki je potekal med 1. in 8. julijem v Trstu, je v močni mednarodni konkurenci več kot devetdesetih filmov glavno festivalsko nagrado prejel kratki dokumentarni film Meje (Borders) režiserja Damjana Kozoleta iz Krškega. Gre za desetminutni film, posnet v samem enem kadru, ki je po besedah avtorja »meditacija o življenju in preprost poziv k humanosti«, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Film je svetovno premiero doživel na lanskem sarajevskem filmskem festivalu, kjer je film prejel nagrado Human Rights. Meje so zmagale tudi na festivalu dokumentarnega filma DocuDoc v Mariboru, na Festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je lani prejel Vesno za najboljši slovenski dokumentarni film.

Film je bil v letu dni od premiere prikazan na več kot petdesetih festivalih po celem svetu in povsod sprožil močan odziv in interpretacije. Nastal je praktično brez proračuna, produciral ga je Vertigo iz Ljubljane, direktor fotografije je bil Matjaž Mrak, oblikovalec Emil Kozole, producent pa Kozoletov stalni sodelavec Danijel Hočevar, so še dodali.

M. Ž.