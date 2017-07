Trebanjska občina uspešna na razpisih

10.7.2017 | 12:45

Občina Trebnje je bila uspešna pri pridobivanju sofinancerskih sredstev. (Foto: J. S.)

Trebnje - V trebanjski občini bodo obnavljali Jurjevo domačijo, kulturni spomenik lokalnega pomena, na nekdanji deponiji na Cvibljah pa bodo uredili večnamensko igrišče z umetno travo. Za obe naložbi so namreč pridobili sofinancerska sredstva, trebanjska občina pa je bila uspešna tudi kot partnerica v projektu S.P.A.C.E., so zapisali v poročilu za javnost.

Jurjevo domačijo bodo obnovili

Ministrstvo za kulturo je februarja letos objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oziroma spomeniško-varstveni projektni razpis. Predmet razpisa, razdeljenega na dva sklopa, je bil sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov in pa sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov. Občina Trebnje je s projektom obnovitvenih in sanacijskih del na Jurjevi domačiji kandidirala na prvi sklop in uspešno pridobila 28.103 evre.

Projekt, katerega skupna vrednost je bila ocenjena na 72.135 evrov, obsega zamenjavo slamnate strehe, obnovo fasade, zunanjosti in notranjosti Jurjeve domačije, sanacijo svinjaka, vodnjaka in brajde ter sanacijo stropa v gospodarskem poslopju, investicija pa bo izvedena do konca oktobra letos.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je domačija, ki ji brez obnovitvenih del grozi izguba spomeniških lastnosti in propad, pomembna za poznavanje življenja kmečkega prebivalstva v obdobju pred, med in po drugi svetovni vojni. Z njeno obnovo bodo ohranili kulturni spomenik lokalnega pomena, ki ima tudi etnološke, krajinske in zgodovinske lastnosti, ohranili bomo muzej na prostem in omogočili nadaljnjo izvedbo raznih aktivnosti in izobraževanj na Jurjevi domačiji, ki bodo doprinesle k dvigu zavesti o življenju naših prednikov.

Nogometno igrišče na Cvibljah

Oktobra lani je Fundacija za šport objavila razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019. Občina Trebnje se je v preteklih letih na omenjeni razpis fundacije že prijavljala z različnimi projekti, letos pa ji je sredstva uspelo tudi pridobiti, in sicer za ureditev večnamenskega igrišča z umetno travnato površino na Cvibljah.

Glavni namen investicije, ki je bila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta ocenjena na skupno vrednost 241.725 evrov, je z novozgrajeno športno površino, ki bo opremljena z ustrezno, standardizirano in varno športno opremo, omogočiti kvalitetno izvedbo športnih programov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, omogočiti izvedbo tekmovanj in drugih prireditev ter dvigniti kakovost, uporabnost in vrednost degradiranega prostora.

Projekt pa pomembno prispeva tudi k ohranjanju in zaščiti narave in prostora, saj je novo večnamensko igrišče z umetno travnato površino kot večnamenski vadbeni prostor umeščen na območje nekdanje deponije odpadkov, ki je po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Trebnje sedaj opredeljeno kot območje zelenih površin. Kot so ob tem še sporočili s trebanjske občine, so od Fundacije za šport za sofinanciranje projekta pridobili 34.699 evrov.

Občina Trebnje – partnerica v projektu S.P.A.C.E.

Občina Trebnje je bila uspešna tudi kot partnerica v projektu S.P.A.C.E. Gre za program Evropa za državljane, ki je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju Evropske unije. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Ker želi trebanjska občina svojim občanom in širši skupnosti omogočiti bolj aktivno vlogo in neposredno sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo razvoj in usmeritve Evropske unije, so se odločili za sodelovanje v projektu S.P.A.C.E. ali Street participation for active citizenship in Europe.

V sodelovanju z italijansko Mestno občino Tiggiano in partnerji iz desetih drugih evropskih in pristopnih držav so razvili projekt, ki na eni strani nagovarja problem premajhnega števila dostopnih načinov za izražanje mnenj in iniciativ državljanov oziroma neustrezno valorizacijo in integracijo velike množice pogledov in mnenj v evropsko demokratično debato, na drugi strani pa težavo lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe pri spodbujanju svojih občanov k participaciji in potrebo po razvoju novih inovativnih metod za seznanjanje občanov in informiranje o orodjih Evropske unije za participacijo.

Preko dvoletnega projekta S.P.A.C.E. oziroma slovensko Ulična participacija za aktivno državljanstvo v EU, za katerega je Evropska komisija skupno odobrila 150.000, evrov, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov pa je lahko tudi do 100 odst., bodo partnerji evropsko debato prenesli na ulice, bližje občanom, državljanom Evropske unije, so sporočili s trebanjske občine.

J. S.