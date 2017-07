Želi s srpi kot nekoč

10.7.2017 | 14:20

Foto: S. Mirtič

Kitni Vrh - Turistično društvo Zagradec in vaščani Kitnega Vrha so v včeraj pripravili že sedemnajsto občinsko tekmovanje v žetvi pšenice s srpom, na katerem se je pomerilo šestnajst žanjic in žanjcev. Pod vodstvom predsednika Slavka Blatnika ohranjajo tradicijo nekdanjih, že skoraj pozabljenih kmečkih opravil, saj so ročno delo na poljih zamenjali stroji.

Čas žetve, trdnost lepo poravnanih snopov in čistost njive je nadzirala komisija, ki so jo sestavljali: direktorica KZ Stična Milena Vrhovec, Ludvik Zaletelj, udeleženec resničnostnega šova Franc Vozel in časomerilec Luka Blatnik. Zrela pšenica na dvanajst kvadratnih metrih veliki parceli se je hitro podajala pod urnimi in spretnimi rokami žanjic in žanjcev, na trenutke so vmes posegli tudi zagraški gasilci ter parcelo polivali z vodo.

Po končani žetvi, ki jo je spremljala peklenska vročina, je na Andrejkotovi domačiji sredi vasi sledil »likof« z veselico, na kateri so podelili tudi nagrade in priznanja najboljšim. Med letošnje naj žanjice so se z najboljšim časom in najmanj kazenskimi točkami zapisale Anica Vidic iz Dolenjskih Toplic, Angela Trlep iz Orlake in domačinka Betka Blatnik. Naziv »naj žanjca« pa je tudi letos prejel domačin Jože Črnivec, drugo mesto je pripadlo Jožetu Zajcu iz Malega Korinja in tretje, domačinu Milanu Trunklju.

Besedilo in fotografije: S. M.

Galerija