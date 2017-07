V znamenju Telške žetve

10.7.2017 | 16:00

Ljudske pevke s Telč (Foto: M. L.)

Zvonka Mrgole, Zdenka Slapšak (Martin) in Martina Mavrič Micka) (Foto: M. L.)

Adlešička tamburaša (Foto: M. L.)

Telče - Kulturno-športno društvo Telče je včeraj pri Gasilskem domu na Telčah pripravilo 14. Telško žetev, srečanje ljudskih pevcev in godcev. Nastopili so Ljudske pevke s Telč, Ljudske pevke žejno, Ljudski pevci Bizeljsko, harmonikar Alojz Mrgole, Ljudske pevke Klasje pri Kulturnem društvu dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, Ljudski pevci Svibno, Adlešički tamburaši KUD Božo Račič Adlešiči, Veseli prijatelji iz Majšperkater Zdenka Slapšak in Martina Mavrič kot humoristična lika Martin in Micka.

Spored sta povezovali Romana Mislaj in Vesna Simeonov. Zbrane so nagovorili vodja Ljudskih pevk s Telč Zvonka Mrgole, predsednik krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant in sevniški podžupan Janez Kukec.

M. L.

