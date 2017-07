Pijani mladoletnik z ukradenim avtomobilom povzročil več nesreč

Brežiški policisti so sinoči okoli 22. ure obravnavali prometno nesrečo v kraju Podvinje. Po njihovih ugotovitvah je nesrečo povzročil 56-letni voznik avtomobila, ki je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. V nesreči se je huje poškodoval 54-letni potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu. Reševalci so ga odpeljali v brežiško bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Kot v (grozljivem) filmu

Na bencinskem servisu v Krškem je v soboto okoli 20. ure mladoletnik ukradel avtomobil Opel astra. Avto je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila. Po do sedaj zbranih ugotovitvah policistov in izjavah očividcev je med vožnjo povzročil štiri prometne nesreče s premoženjsko škodo (trčil je v prometno signalizacijo, na parkirnem prostoru prodajalne je trčil v paleto z izdelki v stekleni embalaži, kasneje pa je trčil še v kombinirano vozilo in v ograjo). Z veliko hitrostjo je vozil skozi naselje in ogrožal pešce, po cesti je vozil po levem smernem vozišču, da so se morala vozila, ki so prihajala iz nasprotne smeri, umikati. Z nevarno vožnjo je nadaljeval v smeri proti Kostanjevici na Krki, kjer je zapeljal na pločnik, izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Mladoletniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,37 miligrama alkohola (2,85 g/kg), so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Med preiskavo so še ugotovili, da je osumljenec še pred tatvino vozila v eni izmed prodajaln v Krškem ukradel steklenico z alkohololno pijačo, kar mu je zaposlena skušala preprečiti. Osumljenec je oškodovanko udaril in jo lažje poškodoval. Danes bodo osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj roparske tatvine, odvzema motornega vozila in nevarne vožnje v cestnem prometu.

Kandidat za voznika vozil z 1,16 promila alkohola

Krški policisti so v soboto med kontrolo šole vožnje ustavili 34-letnega kandidata za voznika, ki ga je spremljal učitelj vožnje. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so kandidatu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,56 miligrama alkohola (1,16 g/kg). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 900 evrov. Zoper inštruktorja in šolo vožnje bodo uvedli prekrškovni postopek.

Pretep na Glavnem trgu



Novomeški policisti so v noči na nedeljo posredovali na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer je prišlo do pretepa in kršitev javnega reda in miru. Policisti so izsledili tri kršitelje, stare 18, 21 in 34 let. Osebe niso hotele sodelovati v postopku, nadaljevali so s kršitvami in nedostojnim vedenjem, zato so zoper njih uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Odpeljali so jih v prostore za pridržanje in jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Kolesarila po avtocesti

Novomeški prometniki so bili v petek popoldne obveščeni, da naj bi med priključkoma Mirna Peč in Trebnje dve osebi kolesarili po avtocesti. Na kraju so izsledili državljanko Danske in državljana Avstralije. Poskrbeli so, da sta varno zapustila avtocesto in ju opozorili zaradi njunega ravnanja.

Pijana povzročitelja nesreče

V noči na nedeljo je v okolici Uršnih Sel voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. 25-letni voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola (1,62 g/kg). Policisti so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom sezanili sodišče.

Na cesti med Sevnico in Tržiščem je včeraj popoldne voznik avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 36-letnega voznika in nadaljeval z vožnjo, ne da bi ustavil po prometni nesreči. Policisti so na podlagi opisa vozila 35-letnega pobeglega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1820 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Kršitelju zasegli avtomobil

V Semiču so črnomaljski policisti v petek v jutranjih urah ustavili voznico avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 30-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez nameščenih registrskih tablic. V vozilu je prevažala otroka, ki ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. Avtomobil so jih zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesli žlebove

V noči na petek je v Novem mestu nekdo s strehe stanovanjske hiše snel in odnesel okoli devet metrov bakrenih žlebov. Lastnika je oškodoval za 400 evrov. Med odsotnostjo lastnikov je v tem mesecu v Metliki nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je

povzročil za okoli 600 evrov škode. Na Glavnem trgu v Novem mestu je med soboto in nedeljo nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel več akumulatorjev. Lastnika je oškodoval za 1250 evrov.

