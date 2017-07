Obnovili bodo tla v metliški športni dvorani

10.7.2017 | 20:00

Foto: Občina Metlika

Metlika - Župan Občine Metlika Darko Zevnik je danes s podjetjem Jurles iz Slovenske Bistrice podpisal pogodbo za obnovo športnega poda v športni dvorani pri osnovni šoli Metlika. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 204 tisoč evrov, uredili pa bodo talno ogrevanje in položili visoko kvaliteten panelni parket. Predviden rok dokončanja del je 25. avgust, so sporočili iz metliške občine.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je osnovni namen omenjene naložbe izboljšanje pogojev za izvajanje programov športne vzgoje, vadbo občinskih športnih ekip, športno udejstvovanje rekreativcev, druženje otrok ob športu, za zdrav in športni način življenja ter organizacijo raznih športnih prireditev v Metliki.

Občina Metlika je investicijo prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 in na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 ter prejela sklepa o pridobitvi denarja, in sicer bo od Fundacije dobila 30.694 evrov, od ministrstva pa 41.934 evrov, kar skupno predstavlja 35,55 odst. vseh stroškov projekta. Ostalo, dobrih 131.670 evrov, bo zagotovila sama.

M. Ž.