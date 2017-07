Med kopanjem v Krki našel ročno bombo

10.7.2017 | 18:20

Občan je malo pred tretjo uro popoldan v Malencah v občini Kostanjevica na Krki med kopanjem v reki Krki našel neeksplodirano ubojno sredstvo . Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Zahodnoštajerske regije sta ročno bombo, angleške izdelave, iz II. svetovne vojne odstranila in do uničenja ustrezno uskladiščila. Obvestili so pristojne službe.

Gorela odpadni les in trava

Ob 15.39 so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Leskovec v Žadovinku v občini Krško, kjer sta gorela odpadni les in trava. Gasilci so požar na približno dvesto kvadratnih metrih pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Onemogla oseba v stanovanju

V Cankarjevi ulici v Novem mestu so ob 10.25gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto je obolelo osebo odpeljala na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.