Gasilci na njivah; danes brez elektrike

11.7.2017 | 07:00

Sinoči ob 22.33 uri je v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorelo strnišče. Požar so pogasili gasilci PGD Grmovlje in Dobrava.

Minulo noč ob 00.12 je ob cesti Novo mesto-Trebnje pri naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, gorela pšenica na njivi. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli štiri kvadratne metre.

Ponoči pa je gorel tudi zapuščen objekt ob mejnem prehodu Petrina.

Iščejo pogrešanega

Davi nekaj po peti uri se je na območju Kostanjevice na Krki začelo iskanje pogrešane osebe. Več podrobnosti še ni znanih.

Gasilci odpirali vrata in pomagali reševalcem



Sinoči ob 22.51 so na Gmajni, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom omogočili vstop v stanovanjsko hišo.

Ob 20.45 so na Roški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pomagali reševalcem NMP Kočevje pri prenosu obolele osebe iz stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE in TP ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP BOLDRAŽ, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2 in TP SLAMNA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj med 8. in 14. uro.

M. K.