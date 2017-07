Razstava podobic Nike Klemenčič

11.7.2017 | 08:25

Nika Klemenčič (Foto: H. M.)

Novo mesto - 82-letna Novomeščanka Nika Klemenčič je članica Filatelističnega društva Novo mesto že od leta 1949. Zbira znamke in razglednice Novega mesta, razglednice Maksima Gasparija, tudi denar. Klemenčičeva je tudi zbirateljica podobic, ki jih aktivno zbira zadnjih 15 let, po smrti svoje mame.

Podobice so bile v preteklosti značilne za vse pomembnejše božje poti. Romarji so jih kupovali kot spominek in darilo za svojce, ki so jih čakali doma. Kot piše etnolog Niko Kurent v knjigi Praznično leto Slovencev, se namreč zanje dolgo časa niso posebej menili. Sistematično zbiranje in raziskovanje podobic se je razširilo šele v novejšem času, ko se je okrepilo spoznanje o njihovi vrednosti. Stare podobice namreč niso le odsev vernosti naših prednikov, temveč pogosto tudi edina priča davno porušenih samostanov in cerkva, nekdanje pokrajine ter številnih starodavnih sakralnih kipov in podob.

V avli NLB v poslovalnici na Seidlovi ulici je do konca meseca julija na ogled razstava podobic iz zbirke Nike Klemenčič, ki sta jo pripravila skupaj s predsednikom Filatelističnega društva Novo mesto Alojzem Tomcem. V petih vitrinah je razstavljenih skoraj 250 podobic, ki so tematsko urejene: svetniške, romarske, spominske (ob smrti, krstu, novi maši, blagoslovu božjih znamenj idr.).

Klemenčičeva je dejala, da je to le del njene zbirke. Nekatere so stare več kot 100 let. Podobice si med seboj izmenjuje z nekaterimi člani filatelističnega društva, znanci, prijatelji, dobi jih po cerkvah in na raznih prireditvah.

Tekst in foto: H. M.