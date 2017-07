Policija opozarja na poslabšanje prometne varnosti motoristov

Ljubljana - V zadnjih dneh so na cestah življenje izgubili trije motoristi. Od začetka letošnjega leta do danes je tako umrlo že 13 voznikov motornih koles, dva sopotnika na motornem kolesu in en mopedist, so zapisali na spletni strani policije. Ob tem opozarjajo na poslabšanje prometne varnosti in pozivajo, naj motoristi poskrbijo za svojo vidnost.

Ob tem so na policiji dodali, da se je "ponovno potrdilo dejstvo", da so motoristi ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v cestnem prometu. Tveganje za smrt pri vožnji z motornim kolesom je namreč 40-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom.

Poleg tega so motorji in mopedi v primerjavi z avtomobili manj stabilni, manj vidni in voznika manj zaščitijo. Odstotek nesreč, ki se končajo s smrtjo ali hudimi poškodbami udeležencev, je med motoristi po ugotovitvah policije nesorazmerno velik.

"Vozniki motornih koles se morajo zavedati, da so v prometu manj vidni. Vse motoriste zato opozarjamo, naj bolje poskrbijo za svojo varnost v prometu. Predvsem naj bodo bolj vidni, naj drugim voznikom jasno sporočajo svoje namere in naj dosledno upoštevajo omejitve hitrosti," so opozorili policisti.

Vzrok za nastanek letošnjih prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena motorna kolesa in moped, je bil v sedmih primerih neprilagojena hitrost. Temu sledijo neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilna stran in smer vožnje ter varnostna razdalja, je še zapisano na spletni strani policije.

Poleg tega je značilnost teh prometnih nesreč, da so jih v večini povzročili starejši vozniki motornih koles. Po podatkih policije je kar osem voznikov enoslednih vozil, ki so umrli v prometni nesreči, namreč starejših od 50 let, eden pa je bil star 49 let.

Med povzročitelji nesreč jih je nekaj tudi z zelo kratkim stažem voznika enoslednega vozila. Ti so bodisi šele pred kratkim opravili vozniški izpit kategorije A bodisi so izpit opravili v mladosti, potem pa dolgo niso vozili.

Dejstvo je, da je na cestah vse več motorjev in mopedov. Med motoristi so tako ljubitelji težkih motorjev kot tisti, ki se vsak dan z mopedom vozijo v šolo in službo, opažajo na policiji. Ob tem pa pozivajo tudi druge udeležence v cestnem prometu, naj bodo v tem času na motoriste in ostale voznike enoslednih vozil bolj pozorni.

Včeraj je na cesti od Ilirske Bistrice proti Topolcu v prometni nesreči umrl 56-letni motorist, v nedeljo je za posledicami jutranje prometne nesreče v Spodnjem Grušovju umrl 48-letni motorist, v soboto pa je na cesti Kobarid-Tolmin v nesreči življenje izgubil 25-letni motorist.

Hudo prometno nesrečo so v petek popoldne v Leskovcu pri Krškem obravnavali tudi krški policisti. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 39-letni voznik avtomobila, ki je v križišču ob zavijanju levo odvzel prednost 40-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Po trčenju je motorista odbilo preko pokrova motorja avtomobila in je obležal na vozišču. Zaradi hudih poškodb noge in poškodb glave se zdravi v brežiški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je motorist med vožnjo sicer uporabljal zaščitno čelado, ostale zaščitne motoristične opreme pa ne. Vozil je v natikačih, oblečeno je imel majico s kratkimi rokavi, so takrat zapisali na PU Novo mesto.

