Okradli so jo, medtem ko je delala na vrtu

11.7.2017 | 09:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah na številko 113 prejeli 141 klicev in posredovali v 51 nujnih primerih. Obravnavali so pet prometnih nesreč s premoženjsko škodo, posredovali zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, s področja kriminalitete pa obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, vlomov in tatvin.

Glede slednji so z novomeške PU danes sporočili, da je minuli konec tedna v Dolenjem Vrhpolju nekdo skozi vrata vlomil v zidanico, s seboj je odnesel kosilnico in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V Smolenji vasi pri Novem mestu pa je včeraj popoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke, ki je opravljala dela na vrtu, in skozi odprta vrata vstopil v hišo. Ukradel je denar in zlat nakit, škode ja za okoli 2500 evrov.

M. M.