RIC: Še vsaj eno leto v. d. in nov razpis za direktorja

V Nm so vsi W.D. + 40 ofucani ostareli DNŠ študentje .taki vladajo. Vsi so neki frajeri in vsi se skrivajo za kiklicami mater pri +40.,. V.d. super šansa za sktivanje in HITRO zamenjavo ko teče voda v grlo po krajah in lopovščini ki jo omogoča položaj. MONM je ena taka hpisana obotniška štala malomeščanskih drobnih prevarantov z velikimi apetiti in lokalno dikaj uspešno manipulacijo ruralno malomeščanskega neukega folka...bljak. Tudi na ZAVODU imajo z razlogom v. d. direktorja kar mu omogoča da ga zamenjajo takoj ko počisti za seboj...:) NM je v.d. mesto - je in ga ni:) Vsi so tu in niso hahaha....