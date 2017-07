Terme Paradiso z novimi prestižno opremljenimi sobami

11.7.2017 | 17:00

Foto: spletna stran Term Paradiso

Dobova - V Termah Paradiso v Dobovi, katerih obisk je predlani dokaj oklestil naval migrantov na bližnjo slovensko-hrvaško mejo, so te dni gostom ponudili novih 18 prestižno opremljenih sob. Za naložbo, ki je obsegala še nekaj dodatne gradnje v kuhinji in hotelskih družabnih prostorih, so odšteli skoraj dva milijona evrov.

V Termah Paradiso so za STA povedali, da so naložbo pokrili z lastnim denarnim vložkom in s posojili, ta pa je hkrati z novimi "pametnimi premium in premium deluxe sobami z jacuzzijem" obsegala še gradnjo kuhinje, restavracije in jedilnice za 120 gostov, otroške igralnice ter družabnega prostora za odrasle goste.

Vse t. i. pametne sobe so opremljene s sodobno nadstandardno opremo, s kopalnico, televizijo, z mini barom, s sefom in z nadkritim balkonom, v njih je na voljo brezplačna brezžična spletna povezava. Omenjene sobe so opremljene tudi z elektronskim nadzorom dostopa, uravnavanjem temperature, klime in elektrike. Na voljo so tudi štiri sobe, ki so med seboj povezane z veznimi vrati.

Z novo naložbo so število zaposlenih okrepili za pet in zdaj zaposlujejo 35 ljudi, v Termah Paradiso pa si zaradi nove pridobitve obetajo večjo prepoznavnost in še boljši poslovni uspeh.

Po podatkih njihovega vodstva so sicer lani prenočili nekaj več kot 10.000 gostov in pri teh glede na predlanski izid zabeležili 16-odstotno rast. Skoraj 12-odstotno rast so zabeležili tudi pri kopalcih, ob novi naložbi pa si letos obetajo še boljši obisk.

Glede gostov so navedli, da poleg domačega njihovi ključni trgi ostajajo Hrvaška, Srbija in Italija, od svoje razširjene ponudbe pa pričakujejo okrepitev obiska, predvsem pri parih z višjo kupno močjo, tudi iz nemško govorečih držav.

Sicer pa se bodo z novo naložbo in preostalo turistično ponudbo lahko postavili "ob bok najsodobnejšim termalnim resortom", so še povedali v Termah Paradiso.

Po podatkih te dobovske družbe, ki posluje od leta 2010, Terme Paradiso ponujajo 1800 kvadratnih metrov odprtih in pokritih termalnih vodnih površin, notranji in zunanji bazen pa sta odprta vse leto.

Termalno vodo črpajo iz nekaj več kot 700 metrov globoke vrtine v zahodnem delu Dobove, kjer njena temperatura dosega skoraj 55 stopinj Celzija. Voda je čista in praktično brez primesi, obogatena je s kalcijem, z magnezijem, hidrogenkarbonatom in s sulfatom. Dobovska termalna voda zaradi svojih balneoloških in kemijskih lastnosti blagodejno vpliva na gibalni sistem in hrbtenico, je še poročala STA.

