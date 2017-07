FOTO: Otroški svet tudi letos podira vse rekorde

11.7.2017 | 13:30

Devetletni Nik in leto dni starejši Mirza sta se spoznala v Otroškem svetu, kjer rada ustvarjata. Po končani delavnici pa je kdaj na vrsti tudi nogomet in druge igre.

Otroški svet vabi v park pred KC Janeza Trdine vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto štirinajsto leto zapored organizira ustvarjalni počitniški program za otroke. Njihov Otroški svet tudi letos poteka vsak delovnik v juliju med 10. in 12. uro v parku pred KC Janeza Trdine.

»Že prvi dan jih je bilo več kot 80, nato pa vsakič čez 100, rekord je bil 144,« je o udeležbi ob našem današnjem obisku povedala Mojca Rodič, ki skupaj še s 17 zaposlenimi iz DRPD, približno šestimi študenti in še petimi prostovoljci skrbi, da delo na več omizjih poteka nemoteno. »Kar precej časa nam vzamejo priprave, da si za vsak dan izmislimo novo delavnico. Hkrati pa tu skrbimo za njihovo kreativnost, torej nakažemo končni izdelek, a dovolimo, da otroci ustvarjajo tudi po svoje,« je dodala kolegica Mojca Vegelj. Danes so iz papirja izdelovali pošasti, jutri iz odpadnih plastenk hranilnike itd. Celotni program najdete v priponki spodaj in na povezavi Namig za premik.

Kot omenjeno, vsak dan ponudijo drugačno delavnico, pod krošnjami dreves v parku pa se hkrati kujejo nova prijateljstva. »Že večkrat sem bil tu, všeč pa mi je tudi zato, ker smo zunaj in v senčki,« je ob izrezovanju papirja povedal 9-letni Nik, njegov leto dni starejši prijatelj Mirza pa nadaljeval: »Prihajamo tudi zaradi tega, da smo skupaj s prijatelji, in ko nehamo, ostanemo v parku še za kakšen nogomet.«

Najmlajši udeleženci so stari dobri dve leti, z njimi običajno ustvarjajo tudi starši ali stari straši, starejše otroke pa prepustijo skrbi DRPD. »Od vsakega imamo kontaktno številko in ga lahko pokličemo, če bi bilo kaj, a težav še nismo imeli. Zaupanje se pozna,« dodaja Vegljeva, ki je s kolegi v senčki postavila še dve mizici za »odrasle spremljevalce«. Za udeležbo predhodne prijave niso potrebne, otroci pa plačajo simbolični evro za delavnico in med klepetanjem ter ustvarjanjem ekipo DRPD nagovarjajo, da se prihodnje leto opogumi še za avgustovski Otroški svet.

M. Martinović

Galerija