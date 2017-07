Danes verjetnost neviht, od jutri bolj prijetno vreme

11.7.2017 | 14:30

Popoldne bodo večji del države zajele nevihte. Upajmo, da bo šlo brez toče. (Foto: M. M., arhiv DL)

Ljubljana - Po vrhuncu vročinskega vala se bo vreme umirilo. Že od jutri naprej lahko pričakujemo vreme brez vročine in neviht, je za STA pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič.

Danes je povečana verjetnost krajevnih neurji. "Začele se bodo ob zgodnjem popoldnevu na zahodu. Pozno popoldne in zvečer bodo zajele večji del Slovenije," je povedal Gregorčič. Od jutri do konca tedna pa ne pričakujejo neviht in vročine. "Od srede bo bolj prijetno vreme brez neugodnih ekstremov," je dodal.

Jutri bodo temperature ostale pod 30 stopinjami Celzija. "V petek, soboto in nedeljo bodo ob jutrih temperature okoli 15 stopinj, čez dan pa okoli 25 stopinj," je povedal Gregorčič. Vročina se bo predvidoma vrnila že v začetku prihodnjega tedna.

M. M.