V Posavju iščejo pogrešano osebo. Huda nesreča delavca

11.7.2017 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z brežiškega ReCO so sporočili, da se ja davi po 5. uri na območju krajev Vrbje nad Kostanjevico, Črneča vas in Vrtača začela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjske in Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. Pogrešane osebe (še) niso našli, več podatkov pa policisti medijem še niso posredovali.

Z novomeškega centra dodajajo, da se je danes okoli 7.40 v Dolenjem Suhadolu pri delu poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli ter predali dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 8.24 pa se je v ulici Nad Sušico v Metliki občan poškodoval, ko je zdrsnil z lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči Metlika so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v zdravstveni dom.

M. M.