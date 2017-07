Delovna nesreča v Revozu; neurje podiralo drevesa

12.7.2017 | 07:00

Davi ob 5.53 uri se je na Belokranjski cesti v Novem mestu, v tovarni Revoz, zgodila delovna nesreča. Delavec si je poškodoval roko. Reševalci ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Neurje podiralo drevesa

Ob 22.02 je na cesto Sevnica-Zavratec, občina Sevnica, veter nanosil vejevje, ki je oviralo promet. Posredoval je dežurni vzdrževalec regionalnih cest.

Ob 22.22 se je na Trgu v Brestanici, občina Krško, zaradi močnega vetra na cesto podrlo drevo. Oviro je odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

Ob 22.40 se je v neurju na cesto Brestanica-Rožno, občina Krško, podrlo drevo. Oviro je odstranil dežurni vzdrževalec cest.

Gorelo pri meji

Včeraj ob 11.38 je v bližini mejnega prehoda Petrina, občina Kostel, ponovno gorel stanovanjski objekt. Gasilci PGD Vas–Fara so požar pogasili.

Težave z vodo ...

Seinoči ob 20.13 so posredovali delavci Komunalnega podjetja Brežice v kraju Bukošek, kjer je prišlo do okvare na vodovodnem sistemu. Napako so odpravili ob 22.00 uri.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 7.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ;

- od 9.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ 2;

- od 11.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Črnc izvod Žabkar danes med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Intermarket Brežice 2 med 04:30 in 6:00 uro, na območju TP Brežice Šolski center med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Kostanjevica zdravstveni dom med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.