Bodo brestaniški bazen pokrili?

12.7.2017 | 08:35

Takole bi bil videti balon nad bazenom v Brestanici. (Vir slike: Občina Krško)

Krško, Brestanica - Krški občinski svetnik in predsednik KS Brestanica Vlado Bezjak je na majski seji občinskega sveta predlagal, naj na občini proučijo možnost o pokritju bazena Brestanica. Kot so v odgovoru na njegovo pobudo zapisali uslužbenci občinske uprave, je občina na pobudo župana Mirana Stanka lani naročili izdelavo idejne zasnove in izračun obratovalnih stroškov takšnega projekta.

Kot pravijo na oddelku za družbene dejavnosti, so nalogo v sodelovanju z domačimi strokovnjaki iz družbe LEAD opravili v podjetju Duol iz Ljubljane, ki se ukvarja s proizvodnjo in postavitvijo t. i. presostatičnih hal oz. napihljivih balonov. Rešitev predvideva namestitev presostatične hale (balona) nad obstoječim bazenom dimenziji 50 x 25 metrov, ki bi ga nadkrili z balonom dimenzij 57 x 30 metrov in višine v slemenu 10 metrov.

V času poletne kopalne sezone bi balon umaknili, ob koncu te pa bi ga ponovno postavili. Montaža in demontaža potekata relativno enostavno, pravijo na občini. Najnovejša tehnologija predvideva dvojno ali trojno membrano balona, ki ima tudi dobre izolacijske lastnosti. Ta objekt bi bil s tunelom (hodnikom) povezan z bazensko stavbo, ki bi jo morali v tem primeru opremiti z instalacijami za ogrevanje.

Cena? 182.000 evrov. Od tega bi 127 tisočakov stala dobava zunanje in notranje membrane, njeno sidranje in montaža ter montaža glavnega in zasilnega izhoda z vso potrebno opremo, potrebna strojna oprema ter inštalacijska dela pa bi stala še dodatnih 55.000 evrov.

Kot pravijo na oddelku za družbene dejavnosti, bo za odločitev o investiciji ključen tudi podatek o stroških obratovanja takega objekta, a vseh potrebnih informacij o delovanju podobnih objektov pri nas in v tujini v tem trenutku še nimajo.

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni andrejhic Super ideja, saj v posavju ni takega objekta! Pozimi pa za otroke iz okoliških šol - tečaji plavanja! 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Janez To je ena od teh.rešitev. So še druge,s pomično več segmentno streho..v vsakem primeru je to nujno in še povezati s tunelom garderobe. Dati v plan za 2018. Preglej samo prijavljene komentatorje