Teden kulture na placu pelje s polno paro

12.7.2017 | 10:20

Foto: organizator

Metlika - V ponedeljek se je v Metliki začel 12. Teden kulture na placu. Festival so odprli s predstavitvijo mentorjev in delavnic, v nadaljevanju sta sledila ogled filma Blue Velvet Revisited in pogovor z režiserjem Petrom Braatzom, za konec otvoritvenega večera pa je poskrbel kantavtor Daniel Vezoja z bendom.

Sinoči se festival nadaljeval s plesno predstavo skupine Krokar Kaos7 in koncertom zasedbe Mart, za danes pa organizatorji napovedujejo otroško predstavo kamišibaj, improligo Gverila teater in koncert skupine Generator.

Festival bo trajal do sobote. Program

B. B.

