Prvi slovenski film na Netflixu

12.7.2017 | 11:45

Novo mesto - "Houston, imamo problem!" novomeškega režiserja Žige Virca je prvi slovenski film, ki ga v svoj program uvršča Netflix, največji svetovni ponudnik naročniških filmov in serij.

Film svojo pot na Netflixu začenja 20. julija in bo na voljo skoraj 100 milijonom Netflixovih naročnikov v petindvajsetih jezikovnih različicah, kar je verjetno največji distribucijski doseg slovenskega filma do sedaj, ocenjujejo v Slovenskem filmskem centru.

Režiser filma Žiga Virc je ob tem povedal: "Pri vseh filmskih projektih imam željo doseči čim širše in raznoliko občinstvo. Netflix je zato idealen, saj ponuja širok način distribucije, gledalci pa si lahko film ogledajo kjerkoli in kadarkoli. “Houston, imamo problem!” je prvi slovenski film na tej platformi in upam, da mu bo sledilo še veliko slovenskih filmov."

Producent Boštjan Virc dodaja: “Do Netflixove ponudbe je prišlo v manj kot 24 urah od naše svetovne premiere lani aprila na festivalu Tribeca v New Yorku, ključno vlogo pa so imele odlične kritike v ameriških medijih in seveda vloga našega ameriškega agenta, brez katerega v ZDA ne moreš delovati.”

Zakaj Netflixova objava šele letos? Boštjan Virc pojasnjuje, da je bil odlog objave njihova želja, saj je bil film v vmesnem času prikazan na več kot 60 mednarodnih festivalih.

Žal do filma ne bodo imeli dostopa slovenski in vzhodnoevropski naročniki Netflixa. Na teh območjih je film od lanske jeseni ekskluzivno na voljo v sistemu HBO GO.

“Houston, imamo problem!” je nastal v koprodukciji Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Češke in Katarja, glavni producent pa je bil slovenski Studio Virc. Na Festivalu slovenskega filma 2016 je film med drugim osvojil Vesno za najboljši slovenski celovečerni film, postal slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja in bil prva originalna HBO produkcija v Adria regiji. Film je imel kino distribucije v Sloveniji, ostalih državah nekdanje Jugoslavije, Avstriji in Veliki Britaniji ter se uvrstil v TV programe HBO Europe, RTV Slovenija, nemške WDR, italijanske RAI, finske YLE in Al Arabiya, ki pokriva Združene arabske emirate z dosegom celotnega bližnjega vzhoda.

B. B.